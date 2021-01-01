اتفاق روسي أوكراني على وقف إطلاق نار "محتمل"

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مفاوض أوكراني في المحادثات التي جرت مع النظراء الروس في بيلاروسيا، يوم الخميس، أن الجانبين اتفقا على "وقف محتمل" لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء.
وأكد المفاوض الأوكراني الذي لم يجر ذكر اسمه، التفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين.
وأضاف المصدر أن موسكو وكييف اتفقتا على عقد جولة ثالثة من المحادثات قريبا، لكن المفاوض الأوكراني بدا غير راض عن نتائج المباحثات وقال "لم نحصل على النتائج التي كنا نعول عليها".
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