طريقة تحضير دبابيس الدجاج بالبطاطس بطريقة مميزة



دبابيس الدجاج بالبطاطس دبابيس الدجاج بالبطاطس



دبابيس الدجاج بالبطاطس من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن تحضير دبابيس الدجاج بالبطاطس بالكثير من الوصفات الشهية والمختلفة.



وإليك طريقة تحضير دبابيس دجاج بالبطاطس بالخطوات.



مقادير دبابيس الدجاج بالبطاطس

دبابيس دجاج

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بطاطس شرائحللتتبيل :بصلثوممعلقة هريسة شطةمعلقة صلصلةكوب عصير ليموننصف كوب زيتبهارات :سبع بهاراتملح وفلفل اسودبهارات دجاجكارىكزبرة ناشفةكركمكمون2 ملعقة صويا صوصمعلقة باربكيو صوصارز ابيض للتقديمطريقة تحضير دبابيس الدجاج بالبطاطس1- اخلطي البصل مع الثوم والهريسة وعصير الليمون والزيت والصلصة والبهارات ويخلط جيدا2- ثم تبلي الدبابيس والبطاطس بهذا الخليط جيدا3- ضعي البطاطس في صينية ثم ضيفي دبابيس الدجاج4- وتدخل الفرن حتى تمام الطهي5- وتقدم دبابيس الدجاج بالبطاطس مع الأرز