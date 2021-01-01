طريقة تحضير دبابيس الدجاج بالبطاطس بطريقة مميزة

دبابيس الدجاج بالبطاطس
دبابيس الدجاج بالبطاطس من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن تحضير دبابيس الدجاج بالبطاطس بالكثير من الوصفات الشهية والمختلفة.
وإليك طريقة تحضير دبابيس دجاج بالبطاطس بالخطوات.
مقادير دبابيس الدجاج بالبطاطس
دبابيس دجاج
بطاطس شرائح
للتتبيل :
بصل
ثوم
معلقة هريسة شطة
معلقة صلصلة
كوب عصير ليمون
نصف كوب زيت
بهارات :
سبع بهارات
ملح وفلفل اسود
بهارات دجاج
كارى
كزبرة ناشفة
كركم
كمون
2 ملعقة صويا صوص
معلقة باربكيو صوص
ارز ابيض للتقديم
طريقة تحضير دبابيس الدجاج بالبطاطس
1- اخلطي البصل مع الثوم والهريسة وعصير الليمون والزيت والصلصة والبهارات ويخلط جيدا
2- ثم تبلي الدبابيس والبطاطس بهذا الخليط جيدا
3- ضعي البطاطس في صينية ثم ضيفي دبابيس الدجاج
4- وتدخل الفرن حتى تمام الطهي
5- وتقدم دبابيس الدجاج بالبطاطس مع الأرز
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!