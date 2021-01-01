الإدارات التعليمية بـ قنا : بدء تكليف 1700 معلم للعمل بالحصة



الإدارات التعليمية بـ قنا الإدارات التعليمية بـ قنا

قال الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن الإدارات التعليمية بدأت فى إجراءات تكليف 1700 معلم للعمل بالحصة بعد اعتماد الكشوف المعدة من قبل اللجان المكلفة ومراجعة استيفاء الشروط اللازمة بكل شفافية.



و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن ادارة أبوتشت اختير لسد العجز بها 451 وقنا 423 و دشنا 367 ، بينما اختير 139 بإدارة قوص و 45 بإدارة نقاده و 49 بفرشوط و 69 بقفط و الوقف 59 و نجع حمادى 96 طلبا.



وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا ، أعلنت عن فتح باب التقديم ، للراغبين فى التدريس بالحصة بمختلف الإدارات التعليمية، لسد العجز فى التخصصات المختلفة.

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وتقدم للمسابقة فى محافظة قنا ، آلاف الراغبين فى التدريس بنظام الحصة ، و بعد تصفيات و تقييمات للمتقدمين ، تم الاستقرار على اختيار 1698 متقدما.جدير بالذكر أن إعلان المديرية عن التقدم للعمل بالحصة جاء وفق التعليمات الوزارية و شكلت لجان استلام الأوراق بكل إدارة تعليمية بحسب العجز المحدد من التوجيه و إدارات التنسيق المعنية.