الإدارات التعليمية بـ قنا : بدء تكليف 1700 معلم للعمل بالحصة

قال الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن الإدارات التعليمية بدأت فى إجراءات تكليف 1700 معلم للعمل بالحصة بعد اعتماد الكشوف المعدة من قبل اللجان المكلفة ومراجعة استيفاء الشروط اللازمة بكل شفافية.
و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن ادارة أبوتشت اختير لسد العجز بها 451 وقنا 423 و دشنا 367 ، بينما اختير 139 بإدارة قوص و 45 بإدارة نقاده و 49 بفرشوط و 69 بقفط و الوقف 59 و نجع حمادى 96 طلبا.
وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا ، أعلنت عن فتح باب التقديم ، للراغبين فى التدريس بالحصة بمختلف الإدارات التعليمية، لسد العجز فى التخصصات المختلفة.
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