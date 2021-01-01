“إنجينويتي” تتم رحلة جديدة فوق سطح المريخ

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أعلنت وكالة ناسا أن مروحية “إنجينويتي” نجحت مؤخرا بالتحليق برحلة جديدة فوق سطح المريخ.



وجاء في بيان صادر عن الوكالة”في 25 فبراير الماضي نجحت مروحية “إنجينويتي” بالتحليق برحلتها الـ 20 فوق سطح المريخ، الرحلة كانت ناجحة وحلقت فيها المروحية لمدة 130.3 ثانية، وقطعت مسافة 391 مترا بسرعة 4.4 /ثا”.



وكانت ناسا قد أرسلت هذه المروحية مع مسبار إلى المريخ في 18 فبراير العام الماضي، وصممتهما لإجراء أبحاث بهدف اكتشاف أية آثار للحياة على سطح الكوكب الأحمر.

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ويبلغ وزن المروحية المذكورة نحو 1.8 كلغ، وكانت قد نجحت برحلتها الأولى فوق سطح المريخ في 19 أبريل الماضي، وحلقت حينها لمدة 39.1 ثانية، ووصلت لارتفاع 3 أمتار عن سطح الكوكب، وخلال رحلتها التاسعة التي جرت في 5 يوليو الماضي سجلت هذه المروحية عدة أرقام قياسية في وقت واحد، وقطعت نحو 625 مترا خلال تحليقها لمدة دقيقتين و46 ثانية، وخلال رحلاتها السابقة تمكنت مروحية “إنجينويتي” من توثيق عدة صور ملونة لسطح الكوكب الأحمر، وجرى إرسال هذه الصور لوكالة ناسا لمعاينتها.وستستخدم ناسا هذه المروحية في الأماكن التي تصعب على الروفرات المريخية الوصول إليها، وستستعمل صورها لصنع خرائط ثلاثية الأبعاد لسطح الكوكب الأحمر، وستعتمد تقنياتها في صنع مروحية مريخية أخرى قد يصل وزنها إلى 30 كلغ.