شاومي تخطف الأنظار بهاتف "بوكو" الجديد.سعر و مواصفات Poco X4 Pro 5G..



Poco X4 Pro 5G Poco X4 Pro 5G

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث هواتف أندرويد ضمن سلسلة بوكو الشهيرة والذي ينطلق بمواصفات ممتازة ومنافسة لأقوى الأجهزة الحديثة.



وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف شاومي الجديد Poco M4 Pro، بشاشة بقياس 6.43 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2400 ×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز وتقنية HDR10، وسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، ومحمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.



سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Poco X4 Pro 5G

ويدعم هاتف شاومي Poco M4 Pro، شبكات الجيل الخامس 5G ، بفضل معالج ميدياتك من نوع Dimensity 920 5G، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

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ويمتاز هاتف شاومي POCO M4 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، العدسة الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل متصلة بعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.ويحتوي هاتف شاومي POCO M4 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات، يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 40 دقيقة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 13 من بوكو، والمستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11.ويتميز هاتف شاومي POCO M4 Pro، بتصميم مميز مشابه لهواتف آيفون، بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، تبلغ أبعاده 6.46 x 3.00 x 0.32 مليميتر، ويزن حوالى 205 جرام.وحصل هاتف شاومي الجديد POCO M4 Pro،على مكبرات صوت استريو مزدوجة ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، مع دعم معيار IP53 لمقومة الغبار ورذاذ الماء.ويتوفر هاتف شاومي POCO M4 Pro، في 3 ألوان هي الأزرق والأسود والأصفر المميز لسلسة بوكو، مقابل سعر حوالي 300 يورو (أي ما يعادل 5200 جنيه مصري).