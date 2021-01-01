رسميا هونور تزيح الستار عن الهاتف Honor Magic 4



Honor Magic 4 Honor Magic 4

كما كان متوقعا، أعلنت الآن، شركة هونور، عن سلسلة هواتف، Honor Magic 4 Series، الرائدة لهذا العام، مع مواصفات ممتازة للغاية، أبرزها معالج التشغيل، الذي يعتبر أقوى، معالج موجود حاليا، والكاميرات الخلفية، التي تدعم، العديد من خصائص التصوير، المميزة وغير الموجودة، في أي هاتف سابق، بالإضافة إلى، دعم خدمات، Google Play Services، التي لم نرها، منذ فترة، في أي هاتف، من العلامة التجارية، المستقلة عن، شركة هواوي، ودعم شحن سريع قوي، ومعدل تحديث عال للشاشة، ومواصفات أخرى جيدة، سأعرضها عليكم الآن، حيث سأقدم لكم، مراجعة كاملة، للهاتف العادي، Honor Magic 4، بما في ذلك، السعر والمواصفات، والمميزات والعيوب.



مواصفات هاتف هونور ماجيك 4

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت هونور عن، هذا الهاتف، خلال مؤتمر، MWC 2022، وذلك يوم 28 فبراير، وسيتم إطلاقه، بشكل رسمي، يوم 30 مارس.



الشبكة: يدعم شبكات اتصال، 2G، و3G، و4G، و5G، ويدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.

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أبعاد الهاتف: ارتفاع Honor Magic 4، يبلغ 163.6 ملم، وعرضه يبلغ، 74.5 ملم، وسمكه، 8.8 ملم، بالإضافة إلى أن، وزنه، لا يتخطى، 200 جرام.الشاشة: شاشة هذا الهاتف، منحنية من الجوانب الأربعة، وتأتي من نوع، LTPO OLED، بحجم 6.81 بوصة، وبدقة 2664×1224 بكسل، وتتميز بمعدل تحديث، 120 هرتز، ومعدل سطوع يبلغ، 1000 شمعة، في البوصة، وبخاصية تعتيم، تبلغ 1920 هرتز PWM، كما أن الشاشة، تدعم HDR10+، وتحتوي على، ثقب كاميرا سيلفي، في المنتصف.المعالج: معالج تشغيل، Honor Magic 4، يأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 730، علما بأن، معالج التشغيل، مصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، ويحتوي على، نواة Cortex-X2، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex-A710، بسرعة 2.40 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex-A510، بسرعة 1.70 جيجا هرتز.الكاميرات الخلفية: هونور ماجيك 4، يتوفر مع 3 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم multi-directional PDAF، وLaser AF، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا التصوير المقربة، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/3.4، وتدعم المثبت البصري OIS، وتقريب بصري 5x، مع دعم، تقريب رقمي 50x، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكاميرات الخلفية، تدعم تسجيل فيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وHDR10.الكاميرا الأمامية: يحتوي Honor Magic 4، على كاميرا أمامية، بدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الذاكرة: هاتف هونور الجديد، يتوفر بأربعة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، أما الإصدار الرابع، يضم 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.نظام التشغيل: نظام التشغيل، الذي يعمل به، هذا الهاتف، هو Android 12، وواجهة المستخدم، هي Magic UI 6، والخبر الجيد هنا، أن الهاتف، هونور ماجيك 4، يدعم خدمات، Google Play Services.البطارية: وبخصوص البطارية، فالهاتف Honor Magic 4، يضم بطارية، بسعة 4800 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 68 واط، وتدعم الشحن العكسي، بقوة 5 واط، مع العلم بأن، منفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 3.1.مميزات Honor Magic 4الشاشة ممتازة للغاية، من جميع النواحي، سواء كان تصميمها، أو جودتها، أو معدل تحديثها، أو معدل السطوع، أو معدل أخذ العينات، الذي يعمل باللمس.يتم تشغيله، بأقوى معالج، موجود حاليا، مما يعد، بأفضل أداء ممكن، في تشغيل الألعاب الثقيلة، وإجراء المهام المستحيلة، وعلاوة على ذلك، تم تضمين، خاصية GPU Turbo X، لتعزيز وحدة الرسوميات.تقدم هونور، العديد من، خصائص التصوير الرائعة، للكاميرات الخلفية، بما في ذلك، التصوير الفوتوغرافي، فائق الاندماج، وAI Color، وMovie Master، وتسجيل فيديو، IMAX Enhanced 10bit 4K.يدعم النطاق العريض للغاية، UWB، ويدعم أيضا، خاصية NFC.الذاكرة الداخلية، كبيرة جدا، ولا تحتاج إلى، تركيب كارت ميموري، لزيادتها، حيث تصل، سعتها إلى، 512 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تصل إلى، 12 جيجا رام، ويمكن زيادتها، إلى 17 جيجا رام، بفضل ميزة، Ram Plus، المدمجة في، أندرويد 12، وذلك بالإعتماد على، ذاكرة التخزين.الهاتف Honor Magic 4، مقاوم للماء، والغبار، بشهادة IP54، حتى 1.5 متر، لمدة 30 دقيقة.يدعم فتح القفل، عن طريق، بصمات الأصابع، من خلال، المستشعر المدمج، أسفل الشاشة، مع دعم، فتح القفل، عن طريق الوجه.يعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، مع واجهة المستخدم، الأحدث من هونور، كما أنه، يدعم Google Play Services، التي لم تظهر، في أي هاتف، من هونور، أو هواوي، منذ الحظر الأمريكي.يدعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية Infrared port.الشحن السريع، الذي يأتي، بقوة 66 واط، قادر على، شحن 100%، من سعة البطارية، في أقل من، 45 دقيقة.يدعم مستشعرات، التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان.عيوب الهاتف هونور ماجيك 4متوافق مع، سيرفرات الجيل الخامس، 5G، الموجودة في الصين فقط.لا يدعم، الشحن اللاسلكي السريع، ولا يدعم، الشحن اللاسلكي العكسي، مثل الإصدار البرو، Honor Magic 4 Pro.دقة الكاميرا الأمامية، ليست مناسبة، مع هذا الهاتف، ولكن جودة تصوير الفيديوهات، عالية جدا، وتبلغ 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ولا يدعم، الراديو FM.لا يحتوي على، منفذ MicroSD، أو NanoSD، لزيادة المساحة التخزينية.سعر الهاتف Honor Magic 4سعر الهاتف Honor Magic 4، يبدأ من، 1000 دولار أمريكيا، وذلك للإصدار، الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.