مواصفات الهاتفين Nokia C21 وNokia C21 Plus

Nokia C21 Nokia C21

الآن، وبدون أي مقدمات، قامت شركة HMD، المسؤولة عن، إطلاق هواتف تحت، علامة نوكيا التجارية، عن الهاتفين، Nokia C21، وNokia C21 Plus، مع مواصفات اقتصادية، وأسعار معقولة، حيث إن، مثل هذه الهواتف، تحظى بشعبية كبيرة جدا، كونها رخيصة، وفي متناول الجميع، وتمثل 16%، من إجمالي، مبيعات الهواتف الذكية، للشركة الفنلندية، في آخر 5 سنوات، وبعض النظر، عن ذلك، فإن هذه الهواتف الجديدة، تعمل بنظام، Android Go Edition، وتحتوي على، بطارية جيدة، مقارنة بالمنافسين، كما أنها، تتوفر بالعديد، من إصدارات التخزين، بالإضافة إلى، مستشعر بصمة، مثبت على الخلف، ويعمل بشكل سريع، ومواصفات أخرى ممتازة، سنتعرف عليها الآن، وفيما يلي، المواصفات والأسعار الرسمية، للهاتفين Nokia C21، وNokia C21 Plus.



مواصفات هاتف نوكيا سي 21

هذا الهاتف الجديد، من Nokia، وصل بالفعل مع، شاشة IPS LCD، بحجم 6.52 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وكاميرا أمامية، موجودة في، ثقب بشكل النوتش، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، بالإضافة إلى، كاميرا وحيدة، في الخلف، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة HD+، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية HDR، كما أن، هذا الهاتف، يحتوي على، فلاش LED، بجانب الكاميرا الأمامية، وفلاش بجانب، الكاميرا الخلفية.



الهاتف Nokia C21، يتوفر بالمعالج، Unisoc SC9863A، المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر، والذي يتكون من، 8 أنوية، 4 أنوية Cortex-A55، بسرعة 1.6 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex-A55، بسرعة 1.2 جيجا هرتز، ويتوفر كذلك، بمعالج الرسوميات، IMG8322، بجانب 32 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 2 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، أو 32 جيجا بايت، مع 3 جيجا رام، أو 64 جيجا بايت، مع 3 جيجا رام، كما أن، هاتف نوكيا سي 21، يعمل بنظام، Android 11 Go edition، وبواجهة المستخدم، الأحدث من نوكيا.

بطارية هذا الهاتف، غير قابلة للإزالة، وتأتي من نوع، ليثيوم أيون، وبسعة 3000 ملي أمبير، لا تدعم شحن سريع، ولكنه يدعم، الشحن العادي، بقوة 5 واط، وعلبة الشراء، تأتي مع شاحن، بقوة 5 واط، وكابل microUSB، وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف، يتميز بفتحة microSD مخصصة، لاحتواء كارت ميموري، بسعة تصل إلى، 128 جيجا بايت، ومستشعر لبصمات الأصابع، مثبت على الخلف، كما أن الهاتف، يدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM.سعر الهاتف Nokia C21لم يتم الكشف، عن مواعيد التوافر، والأسعار الرسمية.مواصفات Nokia C21 Plusهذا الهاتف، يصل مع، بعض الاختلافات البسيطة، في المواصفات، والتصميم الخلفي، حيث يتوفر مع، شاشة IPS LCD، بحجم 6.52 بوصة، وبجودة HD+، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Scratch-resistant glass، ويتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Unisoc SC9863A، المبني على، تقنية 28 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، IMG8322، كما أن، Nokia C21 Plus، يعمل بإصدار GO، من نظام Android 11، ويتوفر بأربعة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 2 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 32 جيجا بايت، مع 3 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 64 جيجا بايت، مع 3 جيجا رام، أما الإصدار الرابع، فيضم 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.الهاتف Nokia C21 Plus، يحتوي على، ثقب بشكل النوتش، في المنتصف، من أجل، كاميرا أمامية، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وهذا الهاتف، يحتوي كذلك على، كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا الثانية، هي المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.وبخصوص البطارية، فهذا الهاتف، الجديد من، نوكيا، يتوفر بإصدارين، من البطارية، الإصدار الأول، يضم بطارية، بسعة 4000 ملي أمبير، والإصدار الثاني، يضم بطارية، بسعة 5050 ملي أمبير، وكلاهما يدعم، شحنا عاديا، بقوة 10 واط، ويتم شحن الهاتف، من خلال منفذ، microUSB 2.0، أما بخصوص، المميزات الأخرى، فتتمثل في، مستشعر بصمة، مثبت على الخلف، وإمكانية تركيب، شريحتي اتصال 4G، بجانب كارت ميموري، في نفس الوقت، ودعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM.سعر الهاتف Nokia C21 Plusالهاتف Nokia C21 Plus، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، خلال شهر مارس، وسنقوم بتحديث، هذه المقال، بمعلومات التسعير، بمجرد توفرها.