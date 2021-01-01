رسميا هاتف Vivo Y33s 5G بسعر رخيص جدا



Vivo Y33s 5G Vivo Y33s 5G

في شهر أغسطس، 2021، أعلنت شركة فيفو، عن الهاتف، Vivo Y33s، بالمعالج Helio G80، والآن، قدمت الشركة، إصدار 5G، من هذا الهاتف، تحت مسمى، Vivo Y33s 5G، مع مواصفات، مختلفة تماما، تتمثل في، معالج أقوى، يدعم شبكات الجيل الخامس، ويعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، وكاميراتين في الخلف، بدلا من 3، كما في، إصدار 4G، بالإضافة إلى، بطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، وما يصل إلى، 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، ومواصفات أخرى ممتازة، مقارنة بسعره الذي، لا يتخطى 255 دولارا، وفي هذا المقال الجديد، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y33s 5G.



مواصفات الهاتف

أعلنت فيفو، عن هذا الهاتف، الذي يدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، مع شاشة، IPS LCD، بحجم 6.51 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وبجودة HD+، بالإضافة إلى، كاميراتين في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وكاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، وتدعم خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، والكاميرا الأمامية، تدعم فقط، تصوير فيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وهذه الكاميرات، أقل بكثير من، كاميرات الهاتف Y33s العادي.هاتف Vivo Y33s 5G

يتم تشغيل، هاتف Vivo Y33s 5G، بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Dimensity 700 5G، المبني على، تقنية 7 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Mali-G57 MC2، ونظام التشغيل، الأحدث من جوجل، Android 12، مع واجهة المستخدم، الأحدث من فيفو، Origin OS Ocean، كما أن، هذا الهاتف، يتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة العشوائية، الإصدار الأول، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 6 جيجا رام، و128 جيجا بايت، والإصدار الثالث، يضم 8 جيجا رام، و128 جيجا رام، ويمكن توسيع، الذاكرة الداخلية، من خلال منفذ، microSD، المخصص.



هاتف فيفو الجديد، يصل مع بطارية، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن المميزات الأخرى، تتمثل في، إمكانية تركيب، شريحتي اتصال 4G، من نوع، Nano-SIM، وكارت ميموري، MicroSD، في نفس الوقت، ومستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر التشغيل، الموجود على، الجانب الأيمن، كما أنه، يدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 6، وإصدار Bluetooth 5.1.

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سعر الهاتف Vivo Y33s 5Gالهاتف Vivo Y33s 5G، متوفر حاليا، للطلب المسبق، في الصين، من خلال، موقع Vivo الرسمي، وسيتوفر للشراء، بشكل رسمي، خلال شهر مارس، وذلك بسعر يبدأ من، 205 دولارات أمريكية، للإصدار الذي يضم، 4 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.وبسعر يبلغ حوالي، 225 دولارا، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.وبسعر يصل إلى، 255 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي ضم، 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.