بقوه تصل لـ 577 حصان ستنتجها سياره هيونداي Ioniq 5 N

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صورة الخبر: هيونداي Ioniq 5 N
هيونداي Ioniq 5 N

تعمل هيونداي على تطوير الفئة عالية الأداء من سيارتها الكهربائية Ioniq 5 وشوهدت السيارة تجسسياً مؤخراً.

تحمل السيارة تمويهات طريفة وعبارات تشويقية. وتبدو السيارة منخفضة نسبياً ما يلمح لنظام تعليق رياضي. يتوقع أن تحمل السيارة محركات مشتقة من قريبتها KV6 GT أي حزمة بطارية بسعة تبلغ 77.4 كيلوواط-ساعة ونظام دفع كلي من محركين كهربائيين ينتجان 577 حصاناً و740 نيوتن-متر. ويتوقع أن تقدم السيارة تسارع رياضي.

المصدر: سعودى شفت

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