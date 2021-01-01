في ذكرى Cavalcade العاشرة فيراري تكشف عن اللون الجديد لسياراتها

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صورة الخبر: فيراري
فيراري

كشفت فيراري للتو عن اللون الأحدث في مجموعة سيارات الاحتفال السنوي العاشر لفعاليتها فيراري Cavalcade.

حصل هذا اللون الخاص على اسمه من مدينة سيراكيوز، في صقلية وهي المدينة التي كانت الوجهة النهائية لفعالية فيراري Cavalcade عام 2014. تقول فيراري إن “تدرجات اللون الفضي والذهبي تذكرنا بالطريقة التي يسقط بها ضوء الشمس على العمارة الرخامية الباروكية لمدن الفن الإيطالية”.

سيتوفر لون سيراكيوز لسيارات فيراري 296 GTB و 812 Competizione و 812 Competizione A و SF90 ستردالي و SF90 وسبايدر على اللون الجديد. حصلت السيارات على ملصقات الرقم “39” وعلى علم إيطاليا.

المصدر: سعودى شفت

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