تجربة قيادة لسيتروين آمي باجي.. أصغر SUV كهربائية في العالم. بالفيديو

خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت مجموعة القصراوي باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات جاك الصينية عن تقديمها زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها JS4 في السوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة مركبات كروس أوفر وSUV، وتقدمها الشركة بفئتين أصبحت أسعارهما كالتالي بعد الزيادة:
- فئة أولى من 300 إلى 309 ألف و900 جنيه (زيادة 9900 جنيه).
- فئة ثانية من 330 إلى 339 ألف و900 جنيه (زيادة 9900 جنيه).
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!