تجربة قيادة لسيتروين آمي باجي.. أصغر SUV كهربائية في العالم. بالفيديو



سيتروين آمي باجي سيتروين آمي باجي

خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت مجموعة القصراوي باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات جاك الصينية عن تقديمها زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها JS4 في السوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة مركبات كروس أوفر وSUV، وتقدمها الشركة بفئتين أصبحت أسعارهما كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 300 إلى 309 ألف و900 جنيه (زيادة 9900 جنيه).



- فئة ثانية من 330 إلى 339 ألف و900 جنيه (زيادة 9900 جنيه).

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وتحمل سيارة JS4 محرك مكون من 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 147 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.وتشمل أهم التجهيزات بهذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام ثبات الكتروني.- تكييف هواء.- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- كاميرا بزاوية 360 درجة.- سنسور خلفي.- مقاعد جلدية.- شاشة 10 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والملاحي بالسيارة.- فتحة سقف كهربائية.- مثبت سرعة.