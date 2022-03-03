أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022 فى مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

ارتفاع جديد ومتواصل شهدته أوقية الذهب يصعد معها سعر الذهب اليوم في تعاملات بورصة المعادن العالمية ، يقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3-3-2022 في مطلع تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية ، مع استمرار تذبذب السعر صعودا وهبوطا على مدار اليوم تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية.



وقفزت أسعار الذهب 4 جنيهات للجرام صباح اليوم ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي صعود الآن نحو 849 جنيها للجرام، بعد تسجيله أمس في التعاملات التى سجلت 845 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.



سعر جرام الذهب عيار 24 (970 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة نحو 3 جنيهات ، وهو الأعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 970 جنيها، علمًا بأنه العيار الأغلي لأن جودته أعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (849 جنيها)وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 849 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (726 جنيهًا)كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 726 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (6832 جنيها)وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 42 جنيها ليبلغ نحو 6832 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 30070 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 970 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1930 دولارا.وربحت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 9 دولارات للأوقية