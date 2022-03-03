أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 3-3-2022

فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو طبقأ لحصر جريدة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، وجاءت الأسعار على النحو االتالي:
أسعار العملات في بنك مصر
جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 17.69 جنيه للشراء، و17.89 للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 21.16 جنيه للشراء، و21.36 للبيع.
أسعار العملات في بنك قناة السويس
نشرت أحدث المؤشرات وصول سعر شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 للبيع.
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