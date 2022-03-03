أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 3-3-2022



اسعار العملات اسعار العملات

فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو طبقأ لحصر جريدة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، وجاءت الأسعار على النحو االتالي:



أسعار العملات في بنك مصر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 17.69 جنيه للشراء، و17.89 للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 21.16 جنيه للشراء، و21.36 للبيع.



أسعار العملات في بنك قناة السويس

نشرت أحدث المؤشرات وصول سعر شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 للبيع.

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أسعار العملات اليومسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 21.19 جنيه للشراء، و21.39 للبيع.أسعار العملات في شركة مصر للصرافةسجلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، واستقرت أسعار شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني داخل شبكة فروع شركة مصر للصرافة 21.16 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع.