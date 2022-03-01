ما هو حجم المخزون الاستراتيجى الأمريكى من النفط بعد ارتفاع الأسعار



اسعار النفط اسعار النفط

انخفض المخزون الاستراتيجى فى نهاية الربع الرابع من عام 2021 بمقدار 24 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 1.789 مليار برميل، منخفضاً بمقدار 56 مليون برميـل عـن الربع المماثل من العام الماضى وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".



وأشار التقرير، إلى انخفاض المخزون الاستراتيجى الأمريكى فى نهاية الربع الرابـع مـن عـام 2021 بنحـو 25 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 593.7 مليـون برميـل، وهـو أقـل مسـتوى له منـذ نهاية الأسبوع الثالـث مـن شـهـر نوفمبر 2002.



وأشار التقرير، إلى أنه فى هذا السياق أعلنت وزارة الطاقة الأمريكيـة في 23 أغسطس 2021 عن بيع ما يصل إلى 20 مليون برميـل مـن المخزون الاستراتيجى كجزء من برنامجها لتمويل الإنفاق ، على أن تتم عمليات التسليم بين 1 أكتوبر و 15 ديسمبر 2021 ،كما أعلنت في نهاية شهر نوفمبر عن عزمها بيع ما يصل إلى 32 مليون برميـل مـن مـخـزون النفط الاستراتيجي ، على أن تتم عمليات التسليم بين نهاية شهر ديسمبر 2021 وحتى شهر أبريل 2022 .



وتابع التقرير، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن خطة لبيع 50 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي ، والتنسيق مع بعض الدول المستهلكة الرئيسية ، بمـا فـي ذلـك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية للسحب من مخزوناتها ، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار النفط .