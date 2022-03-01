البورصة المصرية تخسر في ختام تعاملات الأربعاء2.7 مليار جنيه

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، كما خسر رأس المال السوقي نحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند 708.195 مليار جنيه.



وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.77% ليغلق عند مستوى 11189 نقطة، كما تراجع «إيجي إكس 50» بنحو 0.45% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، فيما نزل «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.54% ليغلق عند مستوى 13558 نقطة، بينما هبط «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.82% ليغلق عند مستوى 4415 نقطة.



وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.04% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، كما نزل «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.14% ليغلق عند مستوى 2834 نقطة.

