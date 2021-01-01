ثلاث وجبات إفطار سهلة التحضير.. مش هتاخد من وقتك كتير ولا هتكلفك



افطار افطار

تحرص ربات البيوت على تحضير أفكار جديدة وكثيرة للأطعمة، لذلك يبحثن طوال اليوم على مواقع الإنترنت المتخصصة في تحضير الطعام وكذلك برامج الطهى، عن أسهل طرق الأطعمة، ولهذا يستعرض " اليوم السابع"، طريقة عمل أطعمة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير بوجبة الإفطار، وفقاً لما ذكرته الشيف فاطمة عبد المنعم، والتي أشارت إلى طريقة عمل 3 وجبات سهلة ومشبعة يتم تحضيرها بأقل تكلفة مادية وموفرة للوقت.



طريقة عمل خبز التوست بالجبنة الشيدر:

المكونات:

2 قطع من خبز التوست.



2 قطع من الجبن الشيدر المربع.

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شرائح طماطم.ملح وفلفل أسود.ملعقة كبيرة من الزبدة.طريقه عمل خبز التوست بالجبنة:يجب تحضير خبز التوست ثم إضافة الجبن فوق شريحة التوست مع إضافة شرائح الطماطم، ثم إضافة قطعة من الجبن وإضافة شريحة التوست الأخيرة و تحضير مقلاة ووضعها على النار، ثم إضافة الزبدة وتحميص الخبز على الوجهين لمدة دقيقة حتى تذوب قطعة الجبن ويحصل التوست على لون ذهبي ويقدم ساخناً وأيضًا من الممكن زيادة الكمية على حسب الأفراد.طريقة عمل البيض التركي:المكونات :أربع حبات من البيض المسلوق مقطع لنصفين.بصل مفروم.ثوم مفروم.شرائح طماطم.شرائح فلفل حار.مكعب زبدة.ملح وفلفل أسود وبببريكا.كوب جبنة موزاريلا.2ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.طريقه تحضير البيض التركي:تحضير مقلاة ووضعها على النار ثم إضافة مكعب زبدة وإضافة البصل والثوم مع التقليب لمدة دقيقة ثم إضافة الطماطم والفلفل الحار وترك المقلاة على النار لمدة 3 دقائق ثم إضافة البيض بحيث يكون الصفار أسفل، ثم إضافة الجبن وترك البيض على النار لمدة دقيقة لكي يذوب الجبن ثم تزين الوجبة بالبقدونس المفروم وتقدم ساخنة مع الخبز الأبيض وشرائح الطماطم والخيار وكوب شاي ساخن.طريقة عمل البان كيك بالعسل الأبيض:المكونات:كوب دقيق.كوب إلا ربع حليب.ملعقة كبيرة زبدة.ملعقة صغيرة فانيليا.ملعقة صغيرة بيكينج بودر.ملعقة كبيرة سكر.عسل أبيض للتزيين.طريقه تحضير البان كيك:وفي وعاء مناسب يجب خلط جميع المكونات وهي البيض والحليب والسكر الدقيق والبيكينج بودر والفانيليا جيداً بالمضرب الكهربائى أو الخلاط وتحضير مقلاة مصنوعة لا تلصق الطعام، ثم كمية صغيرة في المقلاة بعد تسخينه قليلاً ثم دهن المقلاة بالقليل من الزيت وتركه لأقل من دقيقة ثم تقليب البان كيك على الوجه الآخر لمدة أقل من دقيقة حتى يحصل على لون ذهبي ثم وضع كل 3 حبات البان الكيك فوق بعض وتزينها بالعسل الأبيض والزبدة وتقدم دافئة مع طبق من الفواكه.