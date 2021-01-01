حالة الطقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل.أمطار تصل القاهرة وانخفاض الحرارة 7 درجات ..



حالة الطقس حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس 3 مارس، إلى الثلاثاء 8 مارس 2022، حيث تنخفض الحرارة اعتبارًا من اليوم بقيم تتراوح من 4 إلى 7 درجات على كافة الأنحاء، ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب دخول الجبهة الباردة (الرياح الشمالية الباردة) على القاهرة، حيث من المتوقع أن تشهد كافة الأنحاء انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ليسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 20 درجة مئوية.



يأتي ذلك بعد أن شهدت العديد من المحافظات ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث سجلت محطات الرصد الجوي التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات وصلت على القاهرة إلى 29، الإسكندرية 26، أسيوط 31، أسوان 34



وتنشط الرياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وعلى مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك

والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية.

قد يعجبك أيضا...

ويسود خلال تلك الأيام طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة.وفيما يلي حالة الطقس في الأيام المقبلة:حالة الطقس الخميس 3 مارس :أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 20-30% على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 70-60 كلم/ ساعة وارتفاع الموج 3-5 أمتار.حالة الطقس الجمعة 4 مارس والسبت 5 مارس:شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.حالة الطقس الأحد 6 مارس:نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.حالة الطقس الاثنين 7 مارس:شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.حالة الطقس الثلاثاء 8 مارس:شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 3 مارس، إلى الثلاثاء 8 مارس 2022:- درجة الحرارة الخميس 3 مارس 2022:في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 29 درجة والصغرى 11 درجة.- درجة الحرارة الجمعة 4 مارس 2022:في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 10 درجات.- درجة الحرارة السبت 5 مارس 2022:في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 12، وفى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 9 وفى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 12 درجة.- درجة الحرارة الأحد 6 مارس 2022:في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 12 وفى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 10، وفى جنوب الصعيد 24 درجة والصغرى 12 درجة.- درجة الحرارة الاثنين 7 مارس 2022:في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 12 وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 10، وفى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 9، وفى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 12 درجة.- درجة الحرارة الثلاثاء 8 مارس 2022:في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 12، وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 10، وفى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 12 درجة.