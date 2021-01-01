ماهي تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر

قال رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبدالمنعم السيد، إن "الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستؤثر على مختلف الدول في العالم ومن بينها مصر".
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وكشف السيد أن التأثير على مصر يتضمن 3 نقاط هي "القمح، ومصر سوف تستهلك من مخزونها حتى ديسمبر المقبل، وكذلك السياحة إذ يأتي 4.5 مليون سائح بإجمالي نحو 5 مليار دولار سنويا، وهذه قيمة مرتفعة جدا".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "DMC" المذاع على شاشة "dmc" أن مصر كانت تسعى لتحقيق أكثر من 13 مليار دولار من أموال السياحة التي حققتها في 2021.
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