فيديو .. انفجار يشبه قنبلة نووية ضرب عاصمة أوكرانيا

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صورة الخبر: انفجارات مدوية تهز كييف
انفجارات مدوية تهز كييف

تعرضت العاصمة الأوكرانية، ليل الأربعاء الخميس، لانفجارات هائلة كان واحدا منها أضخم مما سبقه في الحرب المستعرة مع روسيا منذ أسبوع.

وبدا وميض الانفجار الهائل الذي ضرب كييف وأضاء ليلها، مثل الوميض الذي تخلفه الانفجارات النووية المصغرة.

وذكرت شبكة "سي بي أس نيوز" الأميركية أنها تمكنت من التقاط صور لأكبر انفجارات ضربت كييف حتى الآن.

وكان مراسل القناة يتحدث أمام الكاميرا عندما وقع الانفجار، ثم أضاءت السماء، وتساءل ما هذا الذي حدث؟ ثم تلى ذلك وميضا أكبر وصوتا هائلا، وكان الصدمة بادية على المراسل وفريقه.

وجرى الابلاغ عن أربعة انفجارات ضربت كييف بفارق بسيط فجر الخميس، وجاء ذلك بعد أن كسرت صفارات الانذار هدوء العاصمة الحذر عن الثانية فجرا بالتوقيت المحلي.

وكان واحد من هذه الانفجارات هائلا بشكل يفوق أي انفجار آخر، وتسبب في حدوث هزة كبيرة في المدينة.

وفي وقت سابق، سقط صاروخ روسي بالقرب من محطة السكك الحديدية الرئيسية في جنوب كييف ليلة الأربعاء حيث يتم إجلاء آلاف النساء والأطفال.
وقالت السلطات الأوكرانية إن المبنى تعرض لأضرار طفيفة ولم يعرف بعد عدد الضحايا.

https://twitter.com/i/status/1499177440190636033

المصدر: شبكة "سي بي أس نيوز" الأميركية

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