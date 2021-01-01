أمير مرتضى : سنتعاقد مع مدرب أجنبي قريبا



أمير مرتضى أمير مرتضى

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، أن الفريق سيتعاقد مع مدرب أجنبي بغض النظر عن نتائج أسامة نبيه المدرب العام للفريق، مشيراً إلى أن إدارة الفريق لن تكرر خطأ التأخر في التجديد مع اللاعبين مثلما حدث مع فرجاني ساسي.



وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات خاصة ليلاكورة: "كان هناك سوء توفيق، ولكن الحمدلله استطعنا نحقق المكسب، والمباراة كانت صعبة جدا أمام فريق صعب جداً، وكان يجب أن نستعيد الثقة في اللاعبين".



وأضاف: "المباراة لم يكن يفرق لنا الحصول فيها على الـ3 نقاط بقدر ما يفرق لنا أن يكون هناك روح و إصرار وحماس من اللاعبين على تعديل النتيجة".

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وتابع: "هناك مدرب أجنبي سنتعاقد معه بغض النظر عن نتائج أسامة نبيه في المباريات المقبلة، لكنه سيتواجد في الجهاز الفني القادم".وبشأن تجديد اللاعبين، قال أمير مرتضى: "هناك مهلة للاعبين مثلما قال رئيس النادي، واللاعب الذي لديه استعداد أنه يستمر في النادي ويجدد، فليتحدث لي أو يتحدث مع رئيس النادي، ونجلس ونتحدث ونتفاوض، ولكن المماطلة لن تنفع معنا".وواصل: "اللاعب الذي سيجدد فليقوم بتحديد موقفه خلال المهلة التي قال عليها رئيس النادي، ومن يرفض الجلوس معنا يقول ذلك من الآن، حتى نعمل حسابنا ونحدد موقفنا منه، لكي أعرف أحدد احتياجاتي الفترة الجاية".واختتم أمير مرتضى: "لن نكرر غلطة فرجاني ساسي مع اللجان السابقة وأنه رحل مرة واحدة من النادي وبالتالي حصلت أزمة في مركزه".