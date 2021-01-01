أمير مرتضى : سنتعاقد مع مدرب أجنبي قريبا

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، أن الفريق سيتعاقد مع مدرب أجنبي بغض النظر عن نتائج أسامة نبيه المدرب العام للفريق، مشيراً إلى أن إدارة الفريق لن تكرر خطأ التأخر في التجديد مع اللاعبين مثلما حدث مع فرجاني ساسي.
وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات خاصة ليلاكورة: "كان هناك سوء توفيق، ولكن الحمدلله استطعنا نحقق المكسب، والمباراة كانت صعبة جدا أمام فريق صعب جداً، وكان يجب أن نستعيد الثقة في اللاعبين".
وأضاف: "المباراة لم يكن يفرق لنا الحصول فيها على الـ3 نقاط بقدر ما يفرق لنا أن يكون هناك روح و إصرار وحماس من اللاعبين على تعديل النتيجة".
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