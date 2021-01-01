المدرسة الرسمية الدولية بالاسكندرية تمد فترة التقديمات لرياض الأطفال

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أعلنت المدرسة الرسمية الدولية بالاسكندرية ، عن مد فترة التقديمات والتسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول FS1 لمدة أسبوع لينتهى يوم الإثنين الموافق 7 مارس 2022



وقالت المدرسة الرسمية الدولية بالاسكندرية : يتم طباعة نموذج التقديم و ملء جميع البيانات بالكامل بخط واضح و طباعتها و تسليمها اثناء المقابلة الشخصية للطفل ، و التى سوف يتم تحديدها من خلال المدرسة و ارسال الموعد على البريد الالكتروني المسجل من خلال نموذج التقديم الالكتروني ، مشددة على ضرورة كتابة البريد الالكتروني بشكل صحيح و متابعة الرسائل عليه بشكل دوري



وأوضحت المدرسة الرسمية الدولية بالاسكندرية أنه :

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للاطلاع على شروط الالتحاق و المستندات المطلوبة برجاء الضغط على الرابط التاليhttps://drive.google.com/.../128yfb5rAfnOigqOgN07.../view...وللتسجيل على نموذج التقديم الالكتروني برجاء الضغط على الرابط التاليhttps://forms.office.com/r/XEGMCEYAp2للدخول على نموذج التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال ( FS1 ) للعام الدراسي 2022-2023 الضغط على الرابط التاليhttps://drive.google.com/.../1gYo1Hv.../view...وكانت قد أعلنت إدارة مؤسسة المدارس الرسمية الدولية في مصر ، عن فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الاطفال في المدارس الرسمية الدولية بالعام الدراسي القادم 2022 / 2023 بفروع ( العبور - الشروق - بورسعيد1 - بورسعيد 2 - طنطا - المنصورة - الاسكندرية - دمياط - زهراء مدينة نصر - مصطفى النحاس - السادس من اكتوبر 1 - السادس من اكتوبر 2 - فرع السادس اكتوبر 3 - فرع العاشر من رمضان - فرع كفر الشيخ) ، وذلك إلكترونيا من خلال الرابط الخاص بكل فرع ، والذي سيتم نشره على الصفحة الرسمية الخاصة بكل فرع من فروع المدارس الرسمية الدولية .ويمكن الوصول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بكل فرع من فروع المدارس الرسمية الدولية من خلال الضغط هناكل ما تريد معرفته عن المدارس الرسمية الدوليةوتعد المدارس الرسمية الدولية، أحد المشروعات القومية الواعدة، والتي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية.وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس الرسمية الدولية الحكومية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم خدمة تعليمية دولية، حيث بدأت الوزارة منذ عام 2014 في تطبيق "مناهج البكالوريا الدولية IBO" في ثلاث مدارس حكومية متميزة بمعاونة من القطاع الخاص لإتاحة الفرصة فى التعليم المتميز على كل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم في مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية.وتنقسم المدارس الرسمية الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB هي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018/2019".والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG هي: المدرسة المصرية الدولية بالشروق، والمدرسة المصرية الدولية بالعبور، المدرسة المصرية الدولية ببورسعيد، المدرسة المصرية الدولية بالمنصورة، المدرسة المصرية الدولية بطنطا، والمدرسة المصرية الدولية بالإسكندرية، والمدرسة المصرية الدولية بدمياط، والمدرسة المصرية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية الدولية بمصطفى النحاس، والمدرسة المصرية الدولية بأكتوبر.