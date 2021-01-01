وزارة التربية والتعليم لا شكاوى أثناء تسجيل الاستمارات الإلكترونية لامتحانات الدبلومات الفنية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية ملء الاستمارات الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022، تسير بلا أي شكاوى أو عوائق على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك لجميع التخصصات (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي).



وقالت وزارة التربية والتعليم: “تكتب الاستمارات الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بخط يد الطالب، وتكون المدرسة إشرافية فقط، ويتم لصق صورة شخصية حديثة ومذيلة، ويتم ختمها على الصورة والاستمارة، ويراعى جيدا كتابة بيانات الطالب صحيحة وتكون بيانات الاستمارة الكرتونية مطابقة للاستمارة الإلكترونية من حيث الاسم والتخصص والصورة”.



وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة وجود تصويب في الاستمارات الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022، يتم التصويب بالقلم الأحمر ويتم التوقيع والختم بختم الشعار، ويتم تدبيس الاستمارة الكرتونية مع الاستمارة الإلكترونية ويوضع بداخلها أصل شهادة الميلاد، وتدبس صورة الاستمارة الإلكترونية وتدبس عليها صورة الطالب مختومة من الخلف وعليها الرقم القومي للطالب وصورة شهادة الميلاد، وصورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر، وتوضع داخل الاستمارة بدبوس واحد وبنفس الترتيب، وتوضع استمارات كل تخصص في حافظة كرتونية وبحيث يكون استمارات القرار 265 في حافظة مستقلة مع جميع مستندات القرار".

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تعليمات هامة لتسجيل الاستمارات الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022:المراجعة الدقيقة لجميع بيانات الطلاب المتقدمين لامتحانات الديلومات الفنية بأنواعها المختلفة (تجاري - زراعي - صناعي - فندقي - مزدوج - مهنيا) من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.التسجيل الإلكتروني يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، والذي يمكن الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، والمتاح لجميع طلاب الدبلومات الفنية.يوقع كل طالب من المدرسة على حدة (كل قرين اسمه) في كشوف تسليم الأكواد وكلمات السر في المدارس.مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان المواعيد الرسمية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 خلال الأسبوع الجاري.وقال وزير التربية والتعليم: “على طلاب الدبلومات الفنية أن يترقبوا إعلان المواعيد الرسمية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”.وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الدبلومات الفنية 2022 من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية، مشددا على أن كل ما يتم تداوله من “تسريبات” عن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 “غير صحيح”.واختتم وزير التربية والتعليم تحذيراته قائلا: “ما لم يتم نشره على موقع الوزارة أو صفحتها الرسمية الوحيدة على فيسبوك أو صفحتي الشخصية الموثقة بالعلامة الزرقاء والوحيدة على فيسبوك، فهو غير رسمي ولا علاقة لنا به ولا داعي لسؤالنا عنه من الأساس، ولن نرد على مثل هذه التساؤلات في المستقبل”.