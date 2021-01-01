التعليم العالي : الطلاب العائدون من أوكرانيا يمكنهم استكمال دراستهم في الجامعات الخاصة

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أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه نظرا للظروف الحالية بأوكرانيا فهناك عدد من الجامعات الخاصة التي ستفتح أبواب القبول بكلياتها للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.



وأضاف " المصدر" أن الطلاب الذين التحقوا بكليات علمية مثل الطب والهندسة بمجموع أقل مما هو موجود بتنسيق الجامعات الخاصة في مصر سيتم قبولهم وفق مجموعهم والحدود الدنيا المعلنة وليس شرطا أن يعودوا لنفس الكليات التي كانوا يدرسون بها في أوكرانيا ، مشيرا إلى أنه لابد ألا يكون قد مر عامان على حصول الطالب على الثانوية العامة.



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