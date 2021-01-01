متى تبدأ ليلة النصف من شعبان تعرف علي فضلها



ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان



تبدأ ليلة النصف من شعبان مع غروب ليلة شمس يوم الرابع عشر من شعبان وتنتهي مع بزوغ فجر يوم الخامس عشر، ليلة النصف من شعبان لها مكانة كبيرة في نفوس المسلمين، ففي ليلة النصف من شعبان تم تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام في العام الثاني من الهجرة النبوية، بعد أن قضى المسلمون قرابة ستة عشر شهرًا يصلون تجاه المسجد الأقصى، واعتاد المسلمون إحياء ليلة النصف من شعبان بالدعاء والتسبيح وقراءة القران.



ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة التي لها فضل عظيم، إذ أن إحياء ليلة النصف من شعبان مندوب عند جمهور الفقهاء، لأن فيها تكفر ذنوب السنة كاملة، ولذلك حرص النبي على توصية أصحابه باغتنام ليلة النصف من شعبان في الأعمال الصالحة.



ليلة النصف من شعبان 2022

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ليلة النصف من شعبان 2022 يستحب فيها قراءة سورة يس عقب صلاة المغرب جهرًا في جماعة ثلاث مرات، قراءة سورة يس يدخل في أمر إحياء هذه الليلة، وإضافة إلى ذلك فإن ارتباط بعض الأعمال الصالحة ببعض الأماكن والأزمان وتخصيصها لها والمداومة عليها هو أمر مشروع، في حالة أن فاعل هذا العمل لا يعتقد أنه واجب شرعي يأثم إذا تركه، فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وآلة وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبًا) رواه البخاري.ليلة النصف من شعبان لها فضل كبير في ومكانة عظيمة، وأجمع علماء المسلمين على أن ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة يستحب فيها الدعاء بالعفو وصلاح الحال، وتلاوة القران والتسامح وقراءة القران، علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآلة وسلم قال: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر) رواه ابن ماجه.تختلف أشكال الاحتفالات بليلة النصف من شعبان، فمنهم من يفضل الصلاة وأعمال الخير، وبعض الناس تفضل طهي الطعام وتوزيعه على الفقراء، اختلف الفقهاء في ليلة النصف من شعبان فالبعض يرى مثل هذه الاحتفالات مشروعة، وبعض الفقهاء يراها غير ذلك، فقرروا أن إحياء ليلة النصف من شعبان بالصيام، والقيام، والذكر، والدعاء مباح شرعًا.مواسم الخير عديدة، ليلة النصف من شعبان أحدها هذه المواسم التي خصصها الله لعباده للتقرب منه، فاستغلال مواسم الطاعات له أهمية كبيرة كي يغفر الله لنا فيها الذنوب، كما تحتفل وزارة الأوقاف المصرية بليلة النصف من شعبان من كل عام.وردت الكثير من الأحاديث حول ليلة النصف من شعبان منها: (إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه) رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: (من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)، وفي حديث آخر: (من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة) وهي: ليلة الجمعة وليلة عرفة وليلة الفطر وليلة النحر.وتم تحديد ليلة النصف من شعبان أنها ستوافق السابع عشر من مارس عان 2022، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بليلة النصف من شعبان، وكان صلى الله غليه وسلم احتفاله عبارة عن الصيام، أما القيام فقد كان يقوم النبي كثير من الليل، وقد جاء بعض الأحاديث حتى وإن كانت ضعيفة ولكنها يؤخذ بها في فضائل الأعمال.مسميات ليلة النصف من شعبانليلة النصف من شعبان هي ليلة عيد بالنسبة للملائكة، حيث أن المسلمين يحتفلون في الأرض بعيدي الأضحى والفطر، فإن الملائكة يحتفلون بعيدين أيضا وهما ليلة النصف من شعبان وليلة القدر، ولدى ليلة النصف من شعبان أسماء عديدة منها البراءة والتكفير وليلة الشفاعة وليلة الحياة وليلة المغفرة وليلة القسمة والتقدير وليلة العتق.تسمى ليلة النصف من شعبان بالبراءة والغفران والقدر لأن الله يقدر فيها الخير الرزق ويغفر فيها الذنب، وهذا المعنى صحيح شرعًا، ومطابق لما جاء في السنة النبوية عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك يا رسول الله، فقلت: وما بي بذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب-وهو اسم قبيلة-) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.احتفالات ليلة النصف من شعباناحتفالات ليلة النصف من شعبان، تحب بعض البلدان المتعددة إحياء ليلة النصف من شعبان، لأنها ليلة يغفر الله فيها الذنوب لكل المسلمين ماعدا المشاحن أو الكاهن أو مدمن الخمر أو المصر على الزنا أو العاق لوالديه، ومن مظاهر بعض هذه البلدان الآتي:وفي مصر في ليلة النصف من شعبان تعقد وزارة الأوقاف المصرية احتفالًا بليلة النصف من شعبان، يبدأ الاحتفال تلاوة بعض آيات الذكر الحكيم، بعدها يلقي شيخ الأزهر أو وكيل الأزهر نائبا عنه كلمة حول فضل ليلة النصف من شعبان، كما يلقي وزير الأوقاف أيضا كلمة الوزارة عن هذه الذكرى، ثم يختتم الاحتفال ببعض الابتهالات دينية عن هذه المناسبة، كما يشبه الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، كما يشارك في هذه الاحتفالات عدد كبير من القيادات الدينية والسياسية والعسكرية، وقيادات الأزهر الشريف، وبعض سفراء الدول العربية والإسلامية بالقاهرة.والمملكة العربية السعودية في ليلة النصف من شعبان تقام الاحتفالات في بعض مناطق المملكة مثل "الإحساء والدمام والقطيف" حيث تشهد هذه المدن احتفالات واسعه بليلة النصف من شعبان، يشترك فيها الأطفال الذين يرددون بعض الأناشيد التراثية، وهذه الاحتفالية من العادات المنتشرة في دول الخليج العربي، وتعرف هذه الاحتفالية باسم "القرقيعان".وفي البحرين تسمى ليلة النصف من شعبان في دولة البحرين "الناصفة"، وتختلف مظاهر الاحتفال بها من بلدة إلى أخرى، وتستمر الاحتفالات لساعات متأخرة من الليل، وتتنافس فيها القرى بإقامة المسابقات الدينية وتقديم جوائز عينية للفائزين.والعراق في ليلة النصف من شعبان يحرص الشعب العراقي على إحياء ليلة النصف من شعبان في مدينة كربلاء في مقام الحسين بن على رضي الله عنه، حيث يقدمون الخدمات للزائرين.وفي الهند تسمى ليلة النصف من شعبان في الهند "ليلة البراء" والتي تعني ليلة المغفرة من الذنوب ويوم الكفارة، ويحيي المسلمون هذه الليلة بالدعاء والصلاة وتلاوة القران راجين من الله المغفرة والعفو عما اقترفوه من ذنوب ومعاصي، وفي صباح يوم النصف من شعبان يذهبون إلى المقابر كي يضعوا باقات من الزهور على قبور ذويهم ويقرأون الفاتحة لهم، وتبدأ الاحتفالات فب الهند من اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر من شعبان.وفي إيران تعطي إيران أهمية كبيرة تجاه ليلة النصف من شعبان، عن طريق تزيين الشوارع والطرقات بالأضواء ويوزعون الحلوى على المارين في الشوارع، وإقامة الاحتفالات المختلفة، ويسمون هذا اليوم "اليوم العالمي للمستضعفين".