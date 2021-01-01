فهل آثم لو ارتديت النقاب ثم خلعته إرضاءً لأمي

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حكم لبس النقاب.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر لبست النقاب ثم قمت بخلعه إرضاءً لأمي فهل آثم؟



حكم لبس النقاب

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حكم الشرع في ارتداء النقاب ليس من الحجاب الشرعي الواجب على المرأة، وهو زيادة، بعض الفقهاء قالوا بحكم العرف السائد حينهم، وليس من الحجاب التي تكلف به المرأة أصالة.



وشدد على أنه إذا لبسته بعض النساء في بيئة معينة فهي راجعة للأعراف والتقاليد فقط، مبيناً أن المرأة السائلة في مسألة ارتدائه أو تركه أمر متروك لها فقط.

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هل يجوز لبس النقابهل يجوز لبس النقاب فقط دون ارتداء الجورب والقفازين؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب".وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء في إجابته عن السائلة:" لا النقاب واجب ولا القفازين واجبين، والجورب محل خلاف بين الحنفية والجمهور، والتي تريد لبس النقاب دون الجورب وغطاء القدمين لا يجوز لأنها تترك واجباً".حكم خلع النقاب أمام الأقارب الرجالقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب.وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «ما حكم خلع النقاب أمام الأقارب ؟»، أن خلع المرأة للنقاب ليس حرامًا، لأن النقاب ليس فرضا ولا واجبا لذا لا شيء على المرأة إذا خلعت النقاب.وأكد للسائلة التي ترتدي النقاب ولكنها تخلعه أمام أقاربها الرجال، أنه يجوز لها ذلك ولكن عليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي.حكم لبس النقاب في الصلاةالنقاب عادة وليس واجبا وليس فرضا، وهذه العادة لا ينبغي أن تتعب المرأة وتضيق على نفسها، ويجوز لها خلع النقاب، فإن المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين، ولا شيء عليها في ذلك.وإذا أرادت المرأة المنتقبة أن تغطي وجهها أثناء الصلاة فإنه يجوز لها ذلك وصلاتها صحيحة.حكم لبس النقاب وظهور الحواجبقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة ارتداء النقاب وظهور الحواجب منه لأن النقاب في الأصل ليس فرضا وهو من باب الفضل.