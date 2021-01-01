الإفتاء توضح .. هل يجوز وضع المصحف تحت المخدة



وضع المصحف تحت المخدة وضع المصحف تحت المخدة



هل يجوز وضع المصحف تحت المخدة والنوم عليها ؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية،

أيهما أفضل قراءة القرآن من المصحف أم عن ظهر قلب ..الإفتاء تجيب

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وقالت دار الافتاء : إن من مظاهر التكريم عدم وضع المصحف تحت الوسادة عند النوم، أو وضع أمتعة أو كتب فوقه، أو عمل أى شيء يعتبر "عرفًا" إهانة له، فقال الله تعالى {إنه لقرآن كريم . فى كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون } الواقعة : 77 - 79 .



وأضافت أن العلماء أمروا بالطهارة عند مس وحمل المصحف ووضعه فى مكان يليق بمكانته.



هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وأجاب «وسام»، قائلًا: إنه يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن ما لم يكن جنبًا، لكن أن يمس المصحف فعليه أن يكون على وضوء وهذا مذهب جماهير الأئمة.وتابع أمين الفتوى: يجوز للحافظ أو للذى لا يمس المصحف قراءة القرآن بغير وضوء، أما فى حالة لو يمسك بالمصحف فعليه أن يتوضا أولًا ثم يمس المصحف."هل تقبل قراءة القرآن بدون وضوء؟"، سؤال ورد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.وأوضح عويضة خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن قراءة القرآن بدون وضوء صحيحة ولا شيء فى ذلك، أما لمس المصحف من غير وضوء فلا يجوز عند جمهور الفقهاء.وأشار الى أن لمس المصحف لغير المتوضئ منعه الجمهور وقالوا لا يجوز، وبعض الفقهاء قالوا “مكروه”، بينما قراءة القرآن بغير وضوء تجوز ولا حرج فإذا ربما يكون الإنسان يسمّع لنفسه أو يراجع ما حفظه أما مسّ المصحف فلا يجوز من غير وضوء.حكم قراءة القرآن بصوت عال في الصلاة السرية، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « فيسبوك».وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدرير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة القرآن بالصوت العالي في الصلاة السرية مكروه، ولا يؤثر على صحة الصلاة في شيء.وفي ذات السياق، أرسل شخص سؤالًا الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه : " هل يجوز الجهر بقدر قليل في الصلاة السرية منعا للسرحان "؟ .ورد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، قائلًا: " نعم يجوز، و لا حرج في ذلك.