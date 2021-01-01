الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا

آخر الأخباراخبار مصر › الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا

صورة الخبر: سقوط أمطار
سقوط أمطار


قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشتاء لم ينته بعد، وما زال أمامنا 18 يوما ليبدأ فصل الربيع.


وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال برنامج آخر النهار، أن "خلال هذه الفترة التقلبات الجوية موجودة، هناك ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح وأتربة وشبورة أحيانا".

وتابع مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: "درجات الحرارة غدا ستنخفض 5 أو 6 درجات، وستصل لـ 21 غدا الخميس، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة في السواحل الشمالية"، محذرا المواطنين من ارتداء الملابس الخفيفة خلال تلك الأيام، مطالبا إياهم بالحذر حتى بداية فصل الربيع.

واستطرد قائلا: "ارتفاع درجات الحرارة الذى تشهده البلاد ذروته اليوم الأربعاء، حيث وصلت درجات الحرارة على سبيل المثال العظمى بالقاهرة 27 درجة، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد للمواطنين من تخفيف الملابس، خاصة وأن الأجواء تنخفض مرة أخرى بشكل ملحوظ بداية من غدا الخميس".

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23151

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager