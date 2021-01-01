أطعمة لا تسبب ارتفاعا مفاجئا في مستوياته بالدم

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النظام الغذائي هو إحدى الخطوات الأساسية لإدارة داء السكري، وغالبًا ما يحتاج مرضى السكر عند اختيار طعامهم إلى التفكير في العناصر التي لن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا فى مستويات السكر فى الدم، وقد تشمل بعض الأطعمة غير الصحية التي يجب تجنبها الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية والكعك والحلوى وما إلى ذلك، لكن السعي للعثور على الطعام المناسب ليس بالأمر الصعب كما قد تعتقد.



الأطعمة الصديقة لمرضى السكري



فيما يلي وفقا لموقع " healthline" بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على منع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم:



المكسرات والبذور:



مجموعة متنوعة من المكسرات مثل الفستق والجوز والكاجو واللوز وما إلى ذلك يوصى بها غالبًا للاستهلاك المنتظم، مع تزايد الوعي بمصادر الدهون الصحية، بدأت البذور مثل بذور عباد الشمس وبذور اليقطين وبذور الكتان وما إلى ذلك في اكتساب شعبية. وتعد المكسرات والبذور غنية بأوميجا 3 والدهون الصحية والبروتينات والعناصر المغذية الأخرى، ويمكن أن تكون ممتازة في منع المشاكل المتعلقة بمرض السكري. علاوة على ذلك ، يمكن تناولها بأمان كوجبات خفيفة.

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القرفة:إذا كنت تبحث عن طرق للتحكم في مستويات السكر في الدم ، فلا داعي للبحث بعيدًا عن الحل في مطبخك، القرفة ، من التوابل التي يتم استهلاكها بشكل شائع ، محملة بمضادات الأكسدة وقد أظهرت الدراسات قدرتها على مكافحة ارتفاع مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين.البروكلي:قد لا تكون هذه الخضراوات من بين الأنواع الشعبية ولكننا على يقين لا يمكن إنكار قدرتها على الأطعمة الفائقة، يعتبر البروكلي مصدرًا للألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي لا يمكن أن تساعد فقط في خفض مستويات السكر في الدم ولكن يمكن أن يكون لها آثار مفيدة بشكل عام الصحة.سمك السالمون:الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل وغيرها غنية بالدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 الدهنية. يمكن أن تكون هذه مفيدة للغاية لمرضى السكر لأنها يمكن أن تمنع الارتفاع غير المرغوب فيه في مستويات السكر في الدم. علاوة على ذلك تقلل من حالات مشاكل القلب.التوت:بصرف النظر عن كونه لذيذًا، فإن التوت مليء بالفوائد الصحية، كونه مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة والألياف، فمن المعروف أيضًا أن هذه الفاكهة تفيد مرضى السكر، علاوة على ذلك، فهي منخفضة السعرات الحرارية ويمكن تناولها بأمان كوجبة خفيفة، يمكنك اختيار التوت مثل العنب البري والتوت الأسود والفراولة والتوت وما إلى ذلك.