خبيرة تغذية : الهوت دوج مضر للقلب

هناك الكثير من الطرق للعناية بقلبك، النشاط البدني وتقليل التوتر وتجنب التدخين كلها أدوات مفيدة في الحفاظ عليه، ولكن من بين جميع الأدوات التي يمكنك استخدامها لتحسين صحة قلبك ، فإن اتباع نظام غذائي صحي هو أحد أكثر الأدوات فعالية، جنبًا إلى جنب مع تناول المزيد من الأطعمة الصحية للقلب، فإن تجنب الأطعمة غير الصحية أمر بالغ الأهمية أيضًا، يتضمن ذلك أشياء مثل الوجبات السريعة والأطعمة فائقة المعالجة وأي شيء يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، وفقا لما نشره موقع "eatthis".
ما هي أسوأ الأطعمة لقلبك؟
وفقًا لخبيرة التغذية لورين ماناكير، مؤلفة كتاب الطبخ للحمل للأم الأولى وتغذية الخصوبة عند الذكور ، فإن أحد أسوأ الأطعمة لقلبك هو الهوت دوج، موضحة أنه يحتوى على الصوديوم والدهون المشبعة ونترات الصوديوم المستخدمة كمواد حافظة ، لذا تعتبر الهوت دوج من أسوأ الأطعمة التي يجب تناولها لصحة قلبك.
وأكدت خبيرة التغذية، أن الكثير من الناس تخشى اللحوم الحمراء عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، لكنها في الواقع اللحوم المصنعة مثل الهوت دوج واللحوم الباردة التي ترتبط باستمرار بأمراض القلب وضعف صحة القلب.
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