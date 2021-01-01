لإبطاء الشيخوخة..عصير الخضراوات كله فوائد



لإبطاء الشيخوخة لإبطاء الشيخوخة



قد يمنعك وجود جدول مزدحم من تناول نظام غذائي متوازن مع مجموعة متنوعة من الأطعمة، لكن شرب العصير الطازج والطبيعي يمكن أن يكون طريقة رائعة لتعبئة بعض العناصر الغذائية التي تشتد الحاجة إليها عندما تكون في عجلة من أمرك، فإن الحصول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية بشكل يومي يصبح أكثر أهمية لإبطاء الشيخوخة ، لأن جسمك يمر بالعديد من التغييرات المختلفة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



وكشفت الدكتورة لورا بوراك، مؤلفة كتاب Slimdown with Smoothies ،عن أفضل العصائر التي يمكنك شربها للمساعدة في إبطاء عملية الشيخوخة في جسمك، موضحة أن العصير الذي يعتمد على الخضار في الغالب مع قليل من حلاوة التفاح أو الكمثرى فكرة رائعة للحصول على بعض النباتات الإضافية، وجميع تلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي توفرها بطريقة مريحة وسهلة الحمل.



وأضافت بوراك، أن العصائر النباتية يمكن أن تكون مفيدة، إلا أنها تحذر من أن هناك طرقًا أكثر فعالية للحصول على هذه العناصر الغذائية من العصائر، وأوصت دائمًا باختيار الفواكه والخضراوات الطازجة الكاملة بدلاً من العصائر لأنك في الأساس تشرب السكر الذي يتم عصره من الفاكهة .

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واكدت بوراك أنه يجب تضمين الخضراوات الورقية الداكنة في عصيرك مثل السبانخ أو اللفت، بالإضافة إلى فاكهة مثل الخيار ستوفر هذه المكونات الترطيب ومضادات الأكسدة والمواد المساعدة الهامة لإنتاج الكولاجين مثل الفيتامينات A و C للمساعدة في الحفاظ على صحة شعرك وبشرتك وأظافرك مع تقدمك في العمر.وأوضحت ، أن إضافة اللفت إلى العصير أيضًا يساعد في تحسين صحة قلبك، في دراسة أجرتها Biomedical and Environmental Sciences ، قامت مجموعة من الرجال الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بشرب حوالي نصف كوب من عصير اللفت يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، في نهاية فترة الـ 12 أسبوعًا ، تم تخفيض مستويات الكوليسترول "الضار" وزيادة مستويات الكوليسترول "الجيد" (النوع الذي يمكن أن يحمي قلبك).على غرار اللفت ، تبين أيضًا أن السبانخ لها فوائد صحية كبيرة عند تناولها، وجدت دراسة من Clinical Nutrition Research أن أولئك الذين يأكلون السبانخ يوميًا كانوا قادرين على خفض ضغط الدم لديهم بسبب ارتفاع نسبة النترات في السبانخ.