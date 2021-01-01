لإبطاء الشيخوخة..عصير الخضراوات كله فوائد

قد يمنعك وجود جدول مزدحم من تناول نظام غذائي متوازن مع مجموعة متنوعة من الأطعمة، لكن شرب العصير الطازج والطبيعي يمكن أن يكون طريقة رائعة لتعبئة بعض العناصر الغذائية التي تشتد الحاجة إليها عندما تكون في عجلة من أمرك، فإن الحصول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية بشكل يومي يصبح أكثر أهمية لإبطاء الشيخوخة ، لأن جسمك يمر بالعديد من التغييرات المختلفة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".
وكشفت الدكتورة لورا بوراك، مؤلفة كتاب Slimdown with Smoothies ،عن أفضل العصائر التي يمكنك شربها للمساعدة في إبطاء عملية الشيخوخة في جسمك، موضحة أن العصير الذي يعتمد على الخضار في الغالب مع قليل من حلاوة التفاح أو الكمثرى فكرة رائعة للحصول على بعض النباتات الإضافية، وجميع تلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي توفرها بطريقة مريحة وسهلة الحمل.
وأضافت بوراك، أن العصائر النباتية يمكن أن تكون مفيدة، إلا أنها تحذر من أن هناك طرقًا أكثر فعالية للحصول على هذه العناصر الغذائية من العصائر، وأوصت دائمًا باختيار الفواكه والخضراوات الطازجة الكاملة بدلاً من العصائر لأنك في الأساس تشرب السكر الذي يتم عصره من الفاكهة .
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