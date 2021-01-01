لتنظيف الأواني المحترقة بسهولة



لتنظيف الأواني المحترقة لتنظيف الأواني المحترقة



مهما كانت درجة احترافك في المطبخ، يحدث أحيانًا أن تسهين عن بعض الطعام على النار ما ينتج عنه احتراق الأواني أو التصاق الطعام بها، وتجدي نفسك مضطرة إما لبذل مجهود كبير لتنظيف الأواني، أو التخلص منها في سلة المهملات. إلا أن الشيفات المحترفين، يعرفون بطبيعة عملهم، حيل ذكية لعلاج مثل هذه المواقف بأقل مجهود، لذا يستعرض اليوم السابع مع الشيف فاطمة عبد المنعم نصائح وحيل ذكية لتنظيف الأواني المحترقة.



حيل ذكية للتخلص من حروق الأواني: الكاتشب:

يعد الكاتشب مكون سحري في تنظيف الأواني المحترقة، حيث نقوم بوضع كمية مناسبة من الكاتشب على الأواني المحترقة ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم بعد ذلك نقوم بفرك الأواني بواسطة إسفنجة خشنة حتى تتم إزالة الحروق بعد ذلك يتم غسل الأواني بالماء والصابون السائل بطريقة جيدة.



بيكربونات الصوديوم:

نقوم بتحضير لتر ماء ساخن وبه ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ثم نقوم بنقع الأواني المحترقة به ونتركه في إناء عميق لمدة نصف ساعة بعد ذلك نغسل الأواني بالماء والصابون السائل جيدا.

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الخل الأبيض والبيكينج بودر:نضع كمية مناسبة من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من البيكينج باودر في الإناء المحترق ثم نقوم بوضعه على النار لمدة عشر دقائق ثم نقوم بغسل الأواني بالماء والصابون جيدا.الليمون:للحصول على أواني براقة يجب فرك الأواني بقشور الليمون ونتركها لمدة نصف ساعة ثم تجفيفها بقطعه قماش.الماء الساخن والملح:لإزالة البقع وبقايا الحروق من الأواني يجب وضع كمية مناسبة من الماء الساخن وملعقة كبيرة من الملح ونتركها لمدة ساعة في الإناء المحترق ثم نقوم بغسل الإناء جيدا بإسفنجة خشنة مع الصابون السائل الخاص بالأطباق.الكركديه المغلي:نقوم بتحضير لتر من الماء ونضيف إليه بعض من أوراق الكركديه ثم نقوم بوضعه في الإناء المحترق على النار لمدة عشر دقائق ثم نتركه لمدة ساعة بعد ذلك يتم غسل الأواني جيدا باسفنجه خشنه وصابون سائل أو أي سلك متاح.الخل الأبيض والليمون:نقوم بخلط كمية مناسبة من الخل الأبيض مع عصير الليمون ووضعها في بخاخ ونقوم برش الأواني بالبخاخ عند التنظيف.وتقول:" إذا كانت الأواني من الاستانلس فهناك بعض النصائح للحفاظ على الاستانلس لامعاً براقًا يجب دائمًا تنظيف الاستانلس بزيت الزيتون وذلك بدهن قطعة من القماش بزيت الزيتون ودهن الأواني وتركها تجف.