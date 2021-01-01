أفكار لهدايا عيد الأم مناسبة لمعلمة أطفالك..مش هتكلفك كتير



أفكار لهدايا عيد الأم أفكار لهدايا عيد الأم



عيد الأم هو من الأعياد التي تهدف إلى تقدير دور الأمهات في حياة أولادها، من تحضير طعام ومساعدة في مذاكرة الدروس التعليمية، ولا يقتصر عيد الأم على تقدير دور الأمهات فقط، بل يشمل تقدير دور المعلمة في المدرسة، لمساعدتها في تكوين شخصية الأطفال وتقدمهم في مستواهم التعليمى، ولاقتراب الاحتفال بعيد الأم، نستعرض في هذا التقرير، أفكار بسيطة لشراء هدايا رمزية للمعلمة بالمدرسة لموقع "thriftyfrugalmom" كما يلي:



أفكار هدايا مناسبة للمعلمة فى عيد الأم



اختيار صابون طبيعي:



يمكن اختيار نوع صابون مناسب لجميع أنواع البشرة، وتقديمه للمعلمة، كما أن هناك بعض أنواع الصابون مصممة بأشكال مبهجة وجميلة كأن يكون على هيئة وردة وقلب وغيرها.





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كوب لحفظ المشروبات الساخنة والباردة:تحتاج المعلمة خلال اليوم لحفظ مشروباتها الساخنة والباردة، لذلك شراء يفضل شراء كوب لحفظ المشروبات الساخنة والباردة، خلال تواجدها في المدرسة.اختيار نوع القهوة المفضلة لها:تعتبر القهوة هى إحدى مصادر السعادة عند الكثير وخاصة المعلمات، لأنهن يستيقظن مبكراً ويشعرن بالإرهاق والتعب وأحياناً الصداع بسبب ضوضاء التلاميذ، لذلك من حقهن أن يستمعن بمشروب القهوة.تقديم وجبة إفطار مميزة:تعتبر المعلمة هي أم ثانية للتلاميذ، ونوع من التقدير لها، ينصح بتحضير وجبة إفطار صحية مكونة من الفواكه مثل الفراولة والكريز، وإرسالها للمعلمة، حتى تشعر بالحيوية والنشاط، كما تساعدها في الحفاظ على صحتها.حقيبة الصيف:وعلى الرغم من أن 21 مارس هو عيد الأم فهو أيضا انتهاء موسم الشتاء وبعده بمدة بسيطة ينتهي الموسم الدراسي ويستعد الكثير لقضاء إجازة صيفية، لذلك حقيبة تحتوى على مستلزمات الصيف من كريم واقي من الشمس وكريم مرطب وغيرها من مستلزمات الصيف فهى هدية مميزة.سلسلة من الفضة:يمكن اختيار سلسة مصنوعة من الفضة البسيطة فهي تساعد على تهدئة والتخلص من التوتر وفقاً لعلم الطاقة.هدية هاند ميد:يمكن أن تشجع الأم طفلها في تصميم هدية يدوية لتقديمها للمعلمة، تعبيراً عن حبه وتقديره لها، سواء برسم لوحة أو كتابة رسالة .حجر طاقة:يمكن اختيار حجر طاقة مناسب لشخصية المعلمة سواء من تاريخ ميلادها أو اختيار نوع مناسب لشخصيتها لجلب الحظ أو تجديد طاقة الحب.