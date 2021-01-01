اعرف أفضل الألوان لغرفة المكتب "هتزود طاقتك ونشاطك"



أفضل الألوان لغرفة المكتب أفضل الألوان لغرفة المكتب



مع انتشار الأمراض المعدية أصبحت الكثير من الشركات والمؤسسات تلجأ لأن يعمل الموظفون بها من منزلهم، فهناك من يعمل من إحدى الكافيهات التي توفر خدمة انترنت مجانية، أو من يلجأ لتخصيص غرفة في المنزل وإعدادها لتكون مكتبا له، لذا يستعرض اليوم السابع نصائح طاقة المكان "الفينج شوي" لتأسيس غرفة مكتب مناسبة لتساعدك في تصميم مساحة العمل من المنزل بطريقة تسمح لك أن تكون الأكثر إنتاجية في العمل، وفقاً لموقع "thespruce":



اللون الأبيض:

هناك بعض الألوان التي تعمل بشكل جيد بشكل عام في بيئة مكتبية ملهمة بالطاقة خاصة اللون الأبيض، ويرتبط اللون الأبيض بالعنصر المعدني في نظام ألوان العناصر الخمسة، وهو العنصر الذي يساعد على زيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى القدرة الابداعية، وإكمال المشاريع، فيمكنك اختيار اللون الأبيض أو الأبيض المصفر، اعتمادًا على ما يناسب مساحتك.



اللون الرمادي:

يجلب اللون الرمادي الفاتح والبارد طاقة مماثلة للون الأبيض، مما يجعله لونًا رائعًا آخر لتعزيز الإنتاجية، فاللون الرمادي الأكثر دفئًا مع الدرجات البنية يكون أكثر ترابيًا وسيجلب طاقة أكثر هدوءًا وثباتًا، وفي "الفنغ شوي"، يرتبط اللون الرمادي أيضًا بأشخاص متعاونين.

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اللون البني:يرتبط اللون البني بالعنصر الأرضي في نظام الألوان المكون من خمسة عناصر، فإذا كنت تميل إلى الشعور بالقلق أثناء عملك، فإن إضافة عنصر الأرض إلى مكتب منزلك يمكن أن يساعد في حل تلك المشكلة.اللون الأسود:يرتبط اللون الأسود بعنصر الماء، وهو عنصر آخر من العناصر الخمسة، يتعلق هذا العنصر بالبحث عن الحكمة والوصول إلى هدفك، فإذا كنت تشعر أنك تفتقر إلى الوضوح بشأن حياتك المهنية فحاول إضافة كميات صغيرة من اللون الأسود إلى مكتبك.اللون الأصفر:اللون الأصفر مثله مثل اللون البني فهو يرتبط بالعنصر الأرضي، فهو يستحضر طاقة الشمس والشعور بالبهجة، فإذا كنت ترغب في مزيد من السهولة والانسجام، فحاول إضافة اللون الأصفر إلى مكتبك في المنزل.اللون الأخضر:يرتبط اللون الأخضر بالعنصر الخشبي في نظام الألوان المكون من خمسة عناصر، وهو مرتبط بالنمو والعمل، فإذا كنت تشعر أن هناك طاقة منخفضة في مكتبك، فيمكنك إضافة اللون الأخضر لمزيد من الحيوية والنشاط.