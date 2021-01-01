اعرف أفضل الألوان لغرفة المكتب "هتزود طاقتك ونشاطك"

مع انتشار الأمراض المعدية أصبحت الكثير من الشركات والمؤسسات تلجأ لأن يعمل الموظفون بها من منزلهم، فهناك من يعمل من إحدى الكافيهات التي توفر خدمة انترنت مجانية، أو من يلجأ لتخصيص غرفة في المنزل وإعدادها لتكون مكتبا له، لذا يستعرض اليوم السابع نصائح طاقة المكان "الفينج شوي" لتأسيس غرفة مكتب مناسبة لتساعدك في تصميم مساحة العمل من المنزل بطريقة تسمح لك أن تكون الأكثر إنتاجية في العمل، وفقاً لموقع "thespruce":
اللون الأبيض:
هناك بعض الألوان التي تعمل بشكل جيد بشكل عام في بيئة مكتبية ملهمة بالطاقة خاصة اللون الأبيض، ويرتبط اللون الأبيض بالعنصر المعدني في نظام ألوان العناصر الخمسة، وهو العنصر الذي يساعد على زيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى القدرة الابداعية، وإكمال المشاريع، فيمكنك اختيار اللون الأبيض أو الأبيض المصفر، اعتمادًا على ما يناسب مساحتك.
اللون الرمادي:
يجلب اللون الرمادي الفاتح والبارد طاقة مماثلة للون الأبيض، مما يجعله لونًا رائعًا آخر لتعزيز الإنتاجية، فاللون الرمادي الأكثر دفئًا مع الدرجات البنية يكون أكثر ترابيًا وسيجلب طاقة أكثر هدوءًا وثباتًا، وفي "الفنغ شوي"، يرتبط اللون الرمادي أيضًا بأشخاص متعاونين.
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