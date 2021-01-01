عائد من أوكرانيا بفضل الجهود المصرية عبرنا الحدود الرومانية



الطالب خالد أحمد الطالب خالد أحمد



قام اليوم السابع باللقاء مع الطالب خالد أحمد، العائد من أوكرانيا بعملية الإجلاء التي قامت بها الدولة المصرية لأبنائها المقيمين بدولة أوكرانيا، بعد أن اجتاحتها القوات الروسية، والمقيم بمنطقة أبو زعبل بالخانكة بمحافظة القليوبية.



في البداية قال الشاب خالد أحمد، إنه يدرس بكلية الطب بأحد مدن أوكرانيا، بالمرحلة السادسة، موضحًا أن حرب كلامية بدأت منذ فترة بين أوكرانيا وروسيا ولم يكن يتوقع أن تحدث حربا بهذا الشكل المأساوى، إلى أن خرج الرئيس الروسى في كلمة نقلها التليفزيون الأوكراني معلنا فيها بدء عملية عسكرية شاملة في مدن أوكرانيا، وبالفعل بعدها بدقائق بدأ القصف الجوى لكافة المناطق، وسمع الجميع دوى الانفجارات، وانطلقت صافرات الإنذار لتحذير المدنيين من هذا القصف وضرورة النزول للملاجئ حماية بأرواحهم.



وأضاف خالد، خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه بدأ هو وأصدقاءه في جمع ما يكفيهم من طعام خاصة بعد أن قام مواطني أوكرانيا بتخزين كميات كبيرة من الطعام تخوفا من هذه الحرب، مشيرًا إلى أنه كان يتناول بعض الأدوية إلي أن نفذت هذه الكمية فاضطر النزول لشرائها من أحد الصيدليات إلا أنه وجدها جميعا مغلقة، وخلال جولته عرف أن هناك جهود لأبناء الجالية المصرية بأوكرانيا للانتقال لدولة رومانيا عبر الحدود، وبالفعل استعد وجمع كل ما يحتاجه خلال رحلته.

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وأوضح، أنه تم نقل جميع المصريين بواسطة 3 أتوبيسات إلي الحدود الأوكرانية الرومانية، مشيرا إلى أنه بمجرد الوصول للحدود كان هناك تنسيقا بين سفارتي مصر بأوكرانيا ورومانيا لتسهيل دخول المصريين لرومانيا، وبالفعل خلال ساعات دخل الطلاب المصريين رومانيا علي عكس باقى الجاليات التي مكثت علي الحدود ما يزيد عن 5 أيام، وتم نقلهم للعاصمة الرومانية بواسطة السفارة المصرية هناك، وتقديم كافة التسهيلات من المأكل والسكن إلى أن تم التنسيق بين الخارجية المصرية ووزارة الهجرة مع السفارة المصرية لرومانيا، وتم خلال ساعات وصول الطائرة المصرية لنقل المصريين وعودتهم لوطنهم.