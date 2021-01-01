مدرب شاختار: الحرب منعتني عن العودة.. وأرحب بالتدريب في مصر بشرط



مدرب شاختار مدرب شاختار

مسيرة لعل أبرزها في أوكرانيا من خلال العمل في نادي شاختار دونيتسك، لكن ربما الحرب الآن هيّ مَن أوقفت استمراره عن التدريب بعد الغزو الروسي، الحديث هنا عن المدير الفني البرتغالي فيرناندو فالينت.



فالنتي الذي بدأ لاعبًا داخل ملاعب الصالات لمدة عشر سنوات، بدأ مسيرته التدريبة مبكرًا وتحديدًا في سن الـ29 عامًا، إلا أن أبرز تجاربه التدريبية كانت مع فريق ديبورتيفو آفيس البرتغالي بجانب شاختار والذي رحل عنه منتصف العام الماضي.



"يلا كورة" تواصل مع صاحب الـ62 عامًا، للحديث معه عن تجربته في شاختار، إلى جانب رأيه في الوضع الحالي والتي تمر بها أوكرانيا بجانب مستقبله التدريبي.

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وإليكم تفاصيل الحوار على النحو التالي:- كيف وضعك الآن بعد رحيلك عن شاختار؟كنت أنوي العودة إلى أوكرانيا من جديد، وهدفي من ذلك تطوير اللاعبين الشباب بعد فترتي مع شاختار لكن للأسف الأمور الحالية عطلتني عن العودة وأتمنى عودة الاستقرار إلى أوكرانيا من جديد.- برأيك هل نادي شاختار سيتأثر بعد الأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا؟بالتأكيد، نادي شاختار من أكبر أندية أوكرانيا، وأهم لاعبي العالم خاصة البرازليين رحلتهم تبدأ من شاختار، رأيي الشخصي نادي شاختار وتحديدًا رئيسه سيتأثر كثيرًا من الحرب.- وكيف سيتأثر نادي شاختار؟كما قلت الفريق به لاعبين من البرازيل، واعتماد النادي على اللاعبين البرازليين سيتوقف بعد ذلك، ولهذا النادي سيتأثر إقتصاديًا إلى جانب غموض النادي في الفترة المقبل، هل شاختار سيكون تابع لأوكرانيا أو روسيا؟.- من وجهة نظرك كيف تقيم نادي شاختار بين أندية أوكرانيا في الفترة الماضية؟الموسم الماضي كان صعبًا على النادي بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، الفريق تأثر بذلك وقت دوري أبطال أوروبا ولهذا لم نحقق نتائج جيدة على الرغم من فوزنا على ريال مدريد في مرحلة دور المجموعات.- وما هو مستقبلك التدريبي الآن بعد فشل عودتك لأوكرانيا؟أنا متاح للعمل في أي وقت، فقط أبحث عن المشروع المناسب لي لتحقيق أهدافي وهدف النادي.- برأيك وأنت مدربًا للاعبين الشباب في أكثر من تجربة، كيف ترى اللاعب المصري؟مصر لديها الكثير من المواهب، لكن الموهبة لا تكفي وحدها على اللاعب أن يكون مستعدًا ذهنيًا وتكتيكيًا للعب في بلاد أخرى والانتقال لدوريات أكبر، وأيضًا لابد من توافر عامل مهم وهم وكلاء اللاعبين لتسويق الشباب جيدًا.- وهل مصر قادرة على تكرار لاعب مثل محمد صلاح؟صلاح لاعب غير عادي، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، صلاح استغل الفرصة لإثبات مهاراته وإمكانياته، لذلك أقول أن المدرب عليه عامل مهم لتطوير اللاعبين الموهوبين مثل محمد صلاح ومعه يورجن كلوب.- كيف ترى الفارق بين عقلية اللاعب الأفريقي والأوروبي؟اللاعب الأفريقي يتميز بالقوة البدنية لكنه يحتاج لعوامل أخرى تساعده على التطور وهو الاحتراف في بلاد تتميز بالبنية التحتية لكي يتطور على المستوى التكتيكي.- أخيرًا.. هل ترحب بالعمل في مصر؟بالطبع، لا يوجد لدي مانع، فقط أحتاج لعرض مناسب وأيضًا مشروع مناسب لكي أستطيع النجاح.