تعرف علي المدربين المرشحين لتدريبب الزمالك

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أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلا مدير فني في الوقت الحالي بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الإدارة الفنية للفريق بالتراضي بسبب تراجع مستوى الفريق وسوء النتائج.



ويعتبر رحيل كارتيرون بهذه الطريقة عن النادي أولى الخطوات الإيجابية لمجلس الإدارة الجديد بحسب ما وصف محللون، بسبب عدم توفيق كارتيرون في الفترة الأخيرة ولعب 5 مباريات متتالية بدون فوز منها خسارة بـ 4 أهداف من المحلة وخسارة من الوداد في المغرب قد تكون سببًا في خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



مدرب جديد عمل في مصر سابقًا

يتجه مجلس إدارة الزمالك للتعاقد مع مدرب جديد لديه خبرات سابقة بالدوري المصري وبطولة إفريقيا ليقود الزمالك في كبوته الحالية، مع التأكيد على كونه أجنبيًا ليجيد التعامل مع اللاعبين وينهي حالات التمرد إذا وجدت.

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المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك الذي تم تعيينه حديثًا، أحمد مرتضى منصور، قال في تصريحات سابقة إن المدير الفني الجديد للزمالك عمل سابقًا في مصر.وبينما أكد أحمد مرتضى أنه يفضل أن يكون المدير الفني الجديد برتغالي الجنسية، لكن الخيارات المتاحة امام الزمالك لا تخرج عن بعض الأسماء التي لا تزيد عن ثلاثة هم الاقرب لتولي قيادة الفريق.وقال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "رأيي الشخصي أنه من الأفضل التعاقد مع مدرب برتغالى لتدريب الزمالك، ولكن الإدارة تفضل المدرسة اللاتينية".ومع تلك الشواهد، فإن الأقرب لتدريب نادي الزمالك قد يكون واحدًا من بين هذه الأسماء التي تمتلك سجلًا تدريبيا مميزًا في مصر.جوزفالدو فيريرا الأقربكل الشواهد تؤكد أن البرتغالي الخضرم مانويل جوزفالدو فيريرا، بات الأقرب لتولي مهمة الفريق الأبيض، حيث أنه تولى الإدارة الفنية للفريق من قبل وحقق معه نتائج إيجابية.ودرب فيريرا الزمالك لموسم واحد عام 2014 - 2015 وحقق مع الفريق لقب الدوري المصري وكأس مصر دفعة واحدة،لكنه رحل مع خسارة السوبر المصري في نفس الموسم.وألمح الإعلامي احمد شوبير إلى اقتراب فيريرا حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : " هل يعود فيريرا لقيادة الزمالك من جديد ! ".خوان كارلوس جاريدويعتبر الإسباني خوان كارلوس جاريدو من المدربين أصحاب السيرة الذاتية المميزة في مصر، وصاحب انجاز تاريخي مع النادي الأهلي حيث حصل معه على بطولة الكونفدرالية للمرة الاولى في تاريخ النادي.تمت إقالة جاريدو بعد تدنى النتائج في الأهلي في الثالث من مايو 2015 وبعد الخروج من البطولة الأفريقية، لكنه ظل أحد أكثر المدربين الذين يتحدث عنهم اللاعبون بشكل جيد.وألمح جاريدة في مناسبات عدة إلى تفضيله العودة غلى مصر، فهل يعود هذه المرة من بوابة الزمالك، مثلما فعل الفرنسي كارتيرون !.تاكيس جونياسيمتلك تاكيس جونياس خبرة كبير في الدوري المصري، لكنه لا يملك سجلًا حافلا بالانجازات، حيث يعتبر جونياس من اكثر المدربين الممتعين فنيًا وكرويًا ومن أقلهم حظًا على مستوى النتائج.درب تاكيس جونياس ناديوادي دجلة في الفترة من 2018 إلى 2020، ثم انتقل الى بيراميدو عام 2021 ولم يستمر معه طويلًا ورحل بسبب سوء النتائج.وقاد جونياس بيراميدز في 12 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل 6 مباريات وخسر لقاء واحد فقط.ويظل اليوناني جونياس أقل الاسماء المتوقعة، حيث أنه يمتلك السجل الأضعف، بالغضافة الى أنه بعيد عن المدرسة البرتغالية أو اللاتينية التي يفضلها مجلس الإدارة.