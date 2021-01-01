بـ 5 وصفات مختلفة..طريقة عمل التبولة



طريقة عمل التبولة طريقة عمل التبولة

تعتبر طريقة عمل التبولة من أشهى أنواع المقبلات التي اشتهرت بها لبنان وسوريا وتركيا، وتعتمد في طريقة تحضيرها على الخضروات وبعض المنكهات لتعطي مذاق مميز ومختلف، وهناك أكثر من وصفة لتحضير طريقة عمل التبولة، وهو ما سنقوم بتحضيره في السطور التالية:



التبولة التركية





مقادير طريقة عمل التبولة التركية :

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