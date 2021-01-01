تعرف علي فوائد تناول اللوز يوميا



اللوز اللوز



يعتبر اللوز من المكسرات الشهية واللذيذة والتي قي الغالب لا يعلم البعض أهمية تناولها بشكل مستمر، وبالرغم من ذلك هناك الكثير من الفوائد الغير متوقعة التي يمكن أن نجنيها من تناول اللوز بشكل يومي، وهو ما سنقوم بالتعرف عليه في السطور التالية.



فوائد تناول اللوز

وأظهرت الأبحاث، أن تناول اللوز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي.





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ووجدت الأبحاث، أن تناول اللوز يزيد بشكل كبير من كمية مضادات الأكسدة في مجرى الدم، ويقلل من ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه يساهم في تحسن تدفق الدم.وأضافت نتائج أغلب الدراسات، أن اتباع نظام البحر الأبيض المتوسط، والذي يعتمد على تناول الكثير من المكسرات له العديد من الفوائد الصحية الكبيرة للجسم .ووجد العلماء، أن تناول اللوز في نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك عن طريق الحفاظ على صحة الأوعية الدموية.فوائد تناول اللوزووجدت الأبحاث، أن تناول اللوز يزيد بشكل كبير من كمية مضادات الأكسدة في مجرى الدم، ويقلل من ضغط الدم ويحسن من تدفق الدم.وقال البروفيسور هيلين غريفيث، أستاذ العلوم الطبية الحيوية والعميد التنفيذي لكلية علوم الحياة والصحة في جامعة أستون في برمنغهام، في بحث أجرى عن فوائد تناول اللوز، أن اتباع نظام غذائي قصير المدى غني باللوز للرجال الأصحاء ومتوسطي العمر وكذلك على مجموعة من الشباب الذين يعانون من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم أو زيادة الوزن.واتبع البحث، ما يتناوله المشاركون، بينما تناولت مجموعة أخرى وجبات خفيفة من 50 جرامًا من اللوز يوميًا لمدة شهر واحد، وفي نهاية فترة الدراسة، كان لدى المجموعة التي تتناول نظامًا غذائيًا غني باللوز مستويات أعلى من مضادات الأكسدة (ألفا توكوفيرول) في مجرى الدم، وشهدوا تحسن في تدفق الدم وخفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.