مشكلة متلازمة تكيس المبايض وهل تمنع الحمل



متلازمة تكيس المبايض متلازمة تكيس المبايض



متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هي اضطراب هرموني شائع يصيب النساء في سن الإنجاب فماذا عنه وهل يمكن أن تحملي بالرغم من الأصابة بمتلازمة تكيس المبايض.







كشف موقع هيلثي عن نسبة احتمال الحمل مع تكيس المبايض.

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يعطل متلازمة تكيس المبايض وظيفة المبيض الطبيعية وتؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وزيادة مستويات الأندروجين وتضخم بصيلات المبيض المتعددة. هذه البصيلات المتضخمة لا تطلق بويضة (الإباضة) كالمعتاد، ما يقرب من 6-12? من النساء في الولايات المتحدة مصابات بمتلازمة تكيس المبايض ، وهو أحد الأسباب الشائعة لعقم النساء. ومع ذلك، يمكن أن يساعد العلاج المبكر وتغيير نمط الحياة في منع مضاعفات متلازمة تكيس المبايض لدى معظم النساء.هل يمكن أن تحملي مع متلازمة تكيس المبايض؟لا تعني الإصابة بمتلازمة تكيّس المبايض عدم قدرة المرأة على الحمل. يمكن علاج العقم الناجم عن متلازمة تكيس المبايض بشكل فعال لدى معظم النساء. قلة الإباضة بسبب الاختلالات الهرمونية تسبب العقم في متلازمة تكيس المبايض. يجب عليك طلب الرعاية الطبية إذا لم تتمكن من الحمل بعد المحاولة لعدة أشهر. قد يوصي الأطباء بتغيير نمط الحياة والأدوية التي يمكن أن تحفز الإباضة وتزيد من فرصة الحمل.كيف تزيد من فرص الحمل مع متلازمة تكيس المبايض؟يمكن أن يؤدي اتباع نمط حياة صحي إلى زيادة فرصة الحمل لدى العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. يمكنك تجربة الطرق التالية لتحسين خصوبتك :الحفاظ على وزن صحيتجنب التدخينتجنب الكحولكل بشكل صحيمارس التمارين الرياضية بانتظامالحصول على قسط كاف من النوميمكن أن يساعدك البحث عن فحص طبي قبل الحمل من طبيبك وتخطيط الإجراءات لتحسين الخصوبة. يمكن أن يؤدي فقدان الوزن البسيط أيضًا إلى تحسين فرصة الحمل لدى العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض واللواتي يعانين من زيادة الوزن. يمكنك أيضًا تتبع التبويض باستخدام حاسبات التبويض ومحاولة الجماع في أيام الخصوبة (نافذة الخصوبة) لزيادة فرصة الحمل.