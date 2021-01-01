فيديو.. تفاصيل حادث أتوبيس الجمالية



حادث أتوبيس الجمالية حادث أتوبيس الجمالية



تلقى قسم شرطة الجمالية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع تصادم أتوبيس نقل عام بمدخل عقار سكني بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد سائقه.



شهدت منطقة الدراسة بحي الجمالية، حادث تصادم اتوبيس نقل عام بمدخل عقار سكني مما تسبب في إصابة سائق الأتوبيس و3 من ركابه تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.