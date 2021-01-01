ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟



تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية

بدأت الغواصات النووية الروسية تدريبات في بحر بارنتس، وأطلقت قاذفات صواريخ متحركة عبر الغابات المغطاة بالثلوج في سيبيريا، بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع القوات النووية في حالة تأهب، حسبما ذكرت صحف دولية.



غواصاته النووية

وقال الأسطول الشمالي الروسي في بيان له، إن العديد من غواصاته النووية شاركت في تدريبات تهدف إلى "المناورة في ظروف صعبة".



وستشمل المناورات أيضًا عدة سفن حربية مكلفة بحماية شبه جزيرة كولا، حيث توجد عدة قواعد بحرية.

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في منطقة إيركوتسك، تتحرك وحدات من قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية مزودة بقاذفات صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز يارس عبر الغابات للقيام بعمليات انتشار سرية.حالة تأهبووفق الصحف، فلم تذكر القوات المسلحة الروسية ما إذا كانت المناورات مرتبطة بأمر بوتين يوم الأحد الماضي، بوضع القوات النووية في البلاد في حالة تأهب خاصة.كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت التدريبات هي تغيير في التدريب الطبيعي للقوات النووية أم أن الأمر خدعة.تُظهر التصريحات الأخيرة لبوتين ومسؤولين روس آخرين أن الكرملين يرى في العقوبات الغربية تهديدًا مكافئًا للعدوان العسكري، وهو ما قد يقول إن خطوة بوتين تهديدية، ولا يتوقع أحد أن يكون هناك شئ كبير، لكن تأهب القوات النووي، يشكل قلقًا في كل الأحوال.بالأمس، رد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تعليق من وزير المالية الفرنسي برونو لومير، بأن الاتحاد الأوروبي سيشن حربًا اقتصادية ومالية شاملة ضد روسيا، قائلًا: "احسبوا كلامكم، أيها السادة!، ولا تنس أنه في تاريخ البشرية، غالبًا ما تحولت الحروب الاقتصادية لحروب حقيقة".الثالوث النووي الروسيتم تطبيق مرسوم بوتين على جميع أجزاء الثالوث النووي الروسي، والذي يتكون، مثل الولايات المتحدة، من غواصات نووية مسلحة بصواريخ باليستية عابرة للقارات، وصواريخ باليستية أرضية ذات رؤوس نووية، وقاذفات استراتيجية نووية.تمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكبر ترسانتين نوويتين في العالم.وعلقت الصحف الدولية، بأن رفع روسيا الاستعداد القتالي النووي للقاذفات أو طلب المزيد من الغواصات التي تحمل صواريخ باليستية عابرة للقارات إلى البحر يقرع أجراس الإنذار للطرف الآخر، وهو أمريكا.بالمقارنة مع الولايات المتحدة، تعتمد روسيا بشكل أكبر على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ذات الرؤوس النووية، والتي توجد في صوامع أو مثبتة على منصات إطلاق متحركة.أدى أمر بوتين إلى تصعيد التوتر المتصاعد بالفعل، مما أدى إلى مقارنات مع أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 التي كانت خلالها موسكو وواشنطن على وشك الدخول في صراع نووي.عواقب وخيمةفي إعلانه عن قراره، استشهد بوتين بـ "التصريحات العدوانية" من قوى الناتو والعقوبات الغربية الجديدة والمعوقة التي جمدت احتياطيات روسيا من العملة الصعبة - وهي خطوة غير مسبوقة هددت بعواقب وخيمة على اقتصاد البلاد.أشارت التصريحات الأخيرة لبوتين ومسؤولين روس آخرين إلى أن الكرملين ينظر إلى العقوبات الغربية على أنها تهديد مساو للعدوان العسكري.وفي حديثها إلى سكاي نيوز، قالت وزير الخارجية ليز تروس: “إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا، فسنرى آخرين يتعرضون للتهديد: دول البلطيق، وبولندا، ومولدوفا، وقد ينتهي الأمر في صراع مع الناتو، وبالطبع لا نريد ذلك”.أسلحة مضادة للدباباتولم تحدد تروس كيف يمكن لـ بريطانيا “إيقاف” روسيا في أوكرانيا، على الرغم من أن الحكومة البريطانية قد أرسلت بالفعل أسلحة مضادة للدبابات وغيرها من “المساعدات الفتاكة” إلى كييف.