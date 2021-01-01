السيسي يقرر إزالة مناطق كبيرة عشوائية في الجيزة بمساعدة الجيش

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السيسي


تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إزالة بعض المناطق في محافظة الجيزة لتسهيل حركة المرور في مناطق مثل كرداسة وناهيا.

وأوضح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق أن حجم المساكن الموجودة في مناطق كرداسة وناهية يعد تحديا كبيرا أمام تحرير الحركة المرورية بتلك المناطق.

وأشار الرئيس السيسي، إلى "أننا قد نحتاج إلى القيام ببعض الإزالات وتعويض الناس لتحرير الحركة المرورية بالمناطق المزدحمة سكانيا".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حديثه للواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، قائلا: "لو تحدثنا عن غرب النيل أو القاهرة، فيجب تحرير الحركة به بشكل لا يقل عما تم فى شرق القاهرة".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق: "لو عملنا كدا تبقى القاهرة سواء شرقها أو غربها عملنا فيها على الأقل الحركة الرئيسية بها.. ولكن يبقى التحدي بيننا فى مناطق مثل كرداسة التي تحتوي على عدد سكان كبير جدا".

وتابع: "تفتكر يا إيهاب إيه اللي ممكن نعمله، على الأقل محور رئيسي أو اثنين ليأخذ الحي دا ويخلي به حركة.. وفي النهاية أنا عايز أخلي المواطن يتحرك فى مناطق مثل كرداسة وبولاق وغيرها من المناطق بشكل كويس".

المصدر: الأهرام

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