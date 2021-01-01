أول جهاز تلفاز OLED من Asus في 3 من مارس



Asus Asus

تعقد Asus حدث في 3 من مارس الجاري لإطلاق أول أجهزة التلفاز المطورة من الشركة والذي يتميز بشاشة OLED.



تطلق Asus غداً بشكل رسمي جهاز OLED TV الأول من الشركة، والذي يأتي في السوق الهندي مع إصدارات الشركة الجديدة من أجهزة الحاسب.



ويؤكد الإعلان التشويقي الذي شاركته Asus على أن جهاز التلفاز يأتي بتجربة جديدة للمستخدم تتميز بمتعة أكبر، حيث أطلقت الشركة حملة جديدة تختبر من خلالها تأثير إنقطاع مشاهدة المحتوى على المستخدمين.

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كما تهدف الشركة من خلال الأجهزة الجديدة تحديد المميزات والمهام المطلوبة من المستخدمين، أو التي تثير إهتمام المستخدم.