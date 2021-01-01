لعبة “Dying Light 2 Stay Human” :تقنيات NVIDIA DLSS وتتبع الأشعة ترتقي بلعبة إلى مستوى جديد في الآداء وجودة الصورة



Dying Light 2 Stay Human Dying Light 2 Stay Human

تجلب لعبة “Dying Light 2 Stay Human” الكثير من التفاصيل الدقيقة والتي تنبض بالحياة في الإصدار الخاص بأجهزة الحاسب، وتلعب تقنيات NVIDIA DLSS وتتبع الأشعة في أجهزة NVIDIA RTX دوراً هام لدعم المستخدم بآداء ثابت لإبراز أعلى جودة عرض لأحداث وتفاصيل اللعبة، مع عرض إنسيابي للإطارات.



تنتقل لعبة “Dying Light 2 Stay Human” إلى مستوى جديد من الجرافيك الذي ينبض بالحياة ليقدم مشاهد أكثر واقعية في أحداث اللعبة.



ويستهدف الجرافيك في هذا الإصدار إبراز تفاصيل دقيقة للعالم المفتوح في المشاهد، حيث تظهر تفاصيل أوراق الأشجار بدقة أعلى، مع تفاصيل أكثر للبيئة الحضرية وأيضاً تجربة غامرة في إبراز تفاصيل الطرق في Harran، والقتال والمصابين.

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كل هذه التفاصيل وأكثر في رسوم لعبة “Dying Light 2 Stay Human” في الإصدار الخاص بأجهزة الحاسب، والذي يجلب كل المميزات المتقدمة من تتبع الأشعة، والإنعكاسات، والظلال لتجربة متكاملة في محاكاة الواقع.تقنية DLSS تعزيز للآداء وثبات في جودة الصورةتدعمك أجهزة NVIDIA RTX في الحصول على جودة العرض الأصلية في “Dying Light 2 Stay Human” وذلك من خلال تقنية (DLSS) التي تعمل على تعزيز آداء الألعاب ودقة العرض بتقنية التعلم العميق.حيث تعمل على دفع أفضل آداء في معدل الإطارات في اللعبة دون التضحية بجودة العرض، حيث يمكن أن تعزز كفاءة الآداء مرتين أكثر مع دقة عرض 4K.أيضاً لا يتوقف دور تقنية DLSS على تعزيز الإطارات وجودة الصورة، حيث تعمل أيضاً على إعادة بناء الأغراض المميزة بخطوط دقيقة بشكل أفضل من التصميم الأصلي، لذا سيتم إعادة بناء الكائنات في الألعاب بأدق التفاصيل حتى مع الكائنات البعيدة، مع التركيز على رفع مستوى جودة الصورة للأجزاء البعيدة التي تفقد بعض التفاصيل غالباً.كما تعمل تقنية DLSS بشكل إحترافي على الإهتمام بالتفاصيل مع مراعاة مؤثرات الإضاءة المختلفة في المشاهد مثل غروب الشمس والغسق لإضفاء رؤية أكثر واقعية في الألعاب.أيضاً يمتد دور التقنية في تعزيز تفاصيل مؤثرات الظلال والإضاءة على الطبيعة والعشب وأيضاً الزومبي بتركيز أكبر، حيث تبرز التقنية حركة العشب مع الهواء، وأيضاً السطوع والإضاءة للأسلحة، مع واقعية أكبر عند تشغيل المصباح، وأيضاً سطوع أكثر واقعية للتصميم اللامع للفأس المعدني.وتبرز شخصيات “Dying Light 2 Stay Human” بشكل أفضل مع تقنية DLSS، حيث تظهر شخصية “Cillian” على سبيل المثال بتفاصيل دقيقة للأزياء والتغيير الذي يطرأ على نسيج الأزياء بتفاصيل تنقل اللاعب إلى مستوى جديد من الجرافيك الذي يقدم أفضل محاكاة للواقع بفضل تقنية DLSS.تقنية تتبع الأشعة في أجهزة NVIDIA RTXتعمل تقنية تتبع الأشعة على تحويل الألعاب من جرافيك تقليدي إلى تجربة غامرة أقرب إلى الواقع، حيث تستهدف التقنية إبراز كافة المؤثرات في أحداث اللعبة بمستوى أعلى.وتعمل تقنية (RTGI) على محاكاة تأثير ظلال الشمس وإنعكاس الإضاءة على الكائنات في أحداث اللعبة، يمكنك أيضاً أن تختبر الإحترافية في إبراز إضاءة المصباح اليدوي مع تقنية تتبع الأشعة.أيضاً تتميز RTGI بتتبع دقيق للأشعة في الوقت الفعلي، وذلك عن طريق تخطيط ومسح المحيط الخاص بالشخصية بأعلى دقة لتحويل المشهد النقليدي إلى رؤية واقعية تنبض بالحياة في كل مشهد.لذا يمكنك أن تتمتع بالمظهر الواقعي للتضاريس وإرتداد الإضاءة بألوانها، وأيضاً الظلال والإضاءة في المواقع الداخلية، التي تدفعك على إضاءة المصباح بمحاكاة مثالية لتجربة واقعية في أحداث اللعبة.كما تقدم تقنية تتبع الأشعة دور قوي مع الظلال الخاصة بالقمر أو الشمس، والتي تأتي بجودة أعلى لإبراز التفاصيل في المشهد بمحاكاة أفضل للواقع.يمكنك أيضاً أن تختبر كفاءة تقنية تتبع الأشعة في أجهزة NVIDIA RTX في إبراز الإختلاف بين الأسطح المختلفة في Dying Light 2 Stay Human، لذا تقدم تأثير مختلف بين الأسطح المعدنية والزجاجية والإنعكاسات الخاصة بمختلف الأسطح على مدار اليوم وفقاً للإضاءة والظلال.كما تمتد أهمية تقنية RTGI إلى إبراز التحلل أو الصدأ الذي تعرضت إليه بعض الأسطح المعدنية، بتكامل أكثر كفاءة مع الموقع والمحيط الخاص بالشخصية.أيضاً تعمل التقنية على تعزيز وضوح موقع الكائنات بدقة أعلى في الإطارات، لدعم اللاعبين في تحديد أبعاد المحيط بشكل أفضل، وأيضاً تحديد أبعاد الكائنات مع الظلال، لذا تدعم التقنية اللعبة بجودة أعلى في الصورة والمؤثرات.وتدعم “ray-traced ambient occlusion ” تعزيز المرئيات في كل مشهد وبأدق التفاصيل، لذا عند إضاءة مصباح الفلاش لن تقتصر على الجزء المخروطي الذي يظهر في الألعاب غالباً، بل يظهر التأثير الحقيقي والمتوقع من المصباح في المواقع المختلفة بتأثير واقعي أفضل، لذا سيتاح للاعب إكتشاف موقع الأعداء بسلاسة أكبر.مميزات أخرى تقدمها لك أجهزة NVIDIA RTXلا يقتصر دعم NVIDIA RTX على الألعاب فقط، بل أنها يمكن أن تقدم دعم الأمثل للمستخدمين في أغراض التعلم وأيضاً في مهام التحرير والتصميم أو إنشاء المحتوى.وتتميز أجهزة NVIDIA RTX المحمولة بشكل خاص بالعديد من التقنيات التي طورت برؤية مستقبلية في دعم المستخدم، حيث تدعم توفير الطاقة، وتدعم المستخدم في المهام الإبداعية بأفضل التقنيات، كما تعمل على تحسين مهام الإنتاجية والتعلم مع عمر أطول للبطارية.كما تتضمن أجهزة NVIDIA RTX ميزة Max-Q التي قدمت من NVIDIA لدعم تطوير الأجهزة بتصميم أنحف وآداء أكثر كفاءة وضوضاء أقل في أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، كما تعزز التقنية إستهلاك الطاقة بكفاءة أعلى.ولقد توسعت منصة NVIDIA RTX لتشمل نطاق أكبر من المهام من بينها علوم البيانات واكتشاف الأدوية والروبوتات والتصوير الطبي، حيث تعمل التقنيات المقدمة في NVIDIA RTX على تعزيز كفاءة وآداء الأجهزة بخوارزميات ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لتقدم رؤية مستقبلية في هذه الأجهزة.تطبيق NVIDIA Broadcast يعد أيضاً أحد المميزات المقدمة في NVIDIA RTX، والذي يعمل على إزالة الضوضاء في الخلفية، وأيضاً تخصيص الخلفية لدعم الطلاب أو منشئ المحتوى عند البث بتجربة أكثر إحترافية.منصة NVIDIA RTX تقدم تجربة غامرة في Dying Light 2 Stay Humanتتكامل تجربة اللاعبين في Dying Light 2 Stay Human بالتقنيات وكروت الشاشة المقدمة من NVIDIA، حيث تأتي سلسلة NVIDIA RTX مع تقنيات NVIDIA DLSS وتتبع الأشعة لتعزز كفاءة الآداء وجودة الصورة بالتجربة المفضلة للمستخدمين.كما تعزز هذه التقنيات آداء المستخدم في أحداث اللعبة للبقاء على الحياة في مواجهة الزومبي في المواقع المختلفة.وتقدم لعبة Dying Light 2 Stay Human للمستخدمين على أجهزة الحاسب بشكل خاص تجربة تتخطى قيود منصات الألعاب، وتدعم NVIDIA عبر أجهزة NVIDIA RTX التي تبرز أبعاد ومميزات هذه اللعبة إلى أقصى حد مع واقعية أكثر في كل مشهد.كما تدعم تقنية NVIDIA DLSS تعزيز معدل الإطارات مع أعلى جودة في الصورة، بينما ترتقي NVIDIA Reflex بالصورة والمشاهد إلى مستوى إحترافي سينمائي مع إستجابة سريعة، أيضاً يمكنك أن تبدأ البث مع تطبيق broadcast الذي يدعمك في البث بإحترافية لتخصيص الخلفية وعزل الضوضاء.ويمكنك أن تتمتع بهذه التجربة الإحترافية في الألعاب بشكل عام وفي لعبة “Dying Light 2 Stay Human ” بشكل خاص عبر مجموعة مميزة من أجهزة NVIDIA RTX، وفي السطور القادمة نستعرض أفضل الأجهزة المرشحة لك.أفضل أجهزة NVIDIA RTX المرشحة لكجهاز ASUS TUF Gaming Dash F15 بكرت شاشة Geforce RTX 3050 Tiتقدم ASUS هذا الإصدار بمعالج Intel i7-11370H، وكرت شاشة Geforce RTX 3050 Ti، كما يدعم معدل تحديث 144Hz في شاشة بحجم 15.6 إنش.جهاز HP Victus GeForce RTX 3060يأتي الجهاز بمعالج Intel Core i7-11800H وكرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 3060، ويدعم معدل تحديث 144 Hz في شاشة بحجم 16.1 إنش.جهاز GIGABYTE G5 بكرت شاشة GeForce RTX 3060يتميز هذا الإصدار بمعالج Intel Core i5-10500H وكرت شاشة GeForce RTX 3060، ويدعم معدل تحديث 144 Hz في شاشة بحجم 15.6 إنش.جهاز الحاسب المكتبي ROG Strix G15 3060 Tiيأتي هذا الإصدار بمعالج Intel Core i7-11700KF، وكرت شاشة GeForce RTX 3060 Ti، ويأتي بسعة 1يترابايت في PCIe SSD مع 2تيرابايت في HDD.جهاز الحاسب المكتبي المخصص للألعاب ROG Strix 3070يتميز الجهاز بمعالج Intel Core i7-11700F، وكرت شاشة GeForce RTX 3070، ويأتي بسعة 512 جيجا بايت في NVMe SSD، مع 1 تيرابايت في HDD.جهاز NVIDIA GeForce RTX 3050يضم الجهاز كرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 3050 وعلامة MAINGEAR التجارية، ويقدم أحدث تقنيات NVIDIA ويدعم التكوين بمعالجات إنتل المميزة أو AMD.