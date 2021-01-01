سلسلة Galaxy Book 2 من سامسونج مع معالجات أحدث وشاشات أفضل

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صورة الخبر: Galaxy Book 2
Galaxy Book 2

عادت سامسونج هذا العام عبر بوابة MWC 2022 لتكشف عن الجيل الثاني من أجهزة جالكسي بوك المحمولة، حيث رفعت الستار عن سلسلة Galaxy Book 2 مع تحسينات على مستوى المعالجات والقلم الذكي وتوفير المزيد من الخيارات من حيث اللون للمستخدمين.

وجاءت السلسلة هذا العام حاملة ثلاث نسخ مع جهاز Galaxy Book 2 Pro 360، وGalaxy Book 2 Pro، وGalaxy Book 2 360؛ وجميعها تأتي مع شاشات بقياس 13 بوصة، فيما ستتاح نسخ برو مع خيارات إضافية بشاشات بقياس 15 بوصة. وتأتي الشاشات هذا العام بتقنية AMOLED وستوفر سطوعًا أعلى مقارنة مع السابق وتحسينات على مستوى الوضوح.

ستوفر هذه الأجهزة الجديدة من سامسونج أحدث معالجات إنتل الجيل الحادي عشر Core i5 و Core i7، وهو ما يعني قدرتها على العمل بنظام ويندوز 11 بسلاسة.

وكما هو الحال مع الجيل السابق، فإن نسخ هذا العام تأتي بنموذج الأجهزة المتحولة أو 2-1 وتدعم القلم الذي من سامسونج، ما يجعلها أكثر من مرونة بالاستخدام كأجهزة لابتوب عادية أو كأجهزة لوحية عند الحاجة.

وعززت سامسونج هذا العام قدرات الكاميرا لتدعم دقة 1080 بكسل بعد أن كانت تدعم دقة 720 مع الجيل السابق، ما يعني تجربة أفضل في الاجتماعات عن بعد ومكالمات الفيديو.

ستتوفر الأجهزة في أبريل في حين أن الطلب المسبق سيفتح في 18 مارس، وستبدأ من سعر 1,250 دولارًا أمريكيًا لنسخة Book 2 Pro 360، و1,050 دولارًا أمريكيًا لنسخة Book 2 Pro، و900 دولار أمريكي لنسخة Galaxy Book 2 360. فيما ستتوفر بعدة ألوان.

المصدر: عالم التقنيه

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