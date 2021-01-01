سلسلة Galaxy Book 2 من سامسونج مع معالجات أحدث وشاشات أفضل

عادت سامسونج هذا العام عبر بوابة MWC 2022 لتكشف عن الجيل الثاني من أجهزة جالكسي بوك المحمولة، حيث رفعت الستار عن سلسلة Galaxy Book 2 مع تحسينات على مستوى المعالجات والقلم الذكي وتوفير المزيد من الخيارات من حيث اللون للمستخدمين.
وجاءت السلسلة هذا العام حاملة ثلاث نسخ مع جهاز Galaxy Book 2 Pro 360، وGalaxy Book 2 Pro، وGalaxy Book 2 360؛ وجميعها تأتي مع شاشات بقياس 13 بوصة، فيما ستتاح نسخ برو مع خيارات إضافية بشاشات بقياس 15 بوصة. وتأتي الشاشات هذا العام بتقنية AMOLED وستوفر سطوعًا أعلى مقارنة مع السابق وتحسينات على مستوى الوضوح.
ستوفر هذه الأجهزة الجديدة من سامسونج أحدث معالجات إنتل الجيل الحادي عشر Core i5 و Core i7، وهو ما يعني قدرتها على العمل بنظام ويندوز 11 بسلاسة.
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