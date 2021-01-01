اتفاقية بين"أفريكس تيليكوم"و"المصرية للاتصالات"بشأن إنزال كابل "ميدوسا" البحري

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شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة أفريكس تيليكوم "AFR-IX Telecom"، إحدى شركات الاتصالات وتقديم خدمات البنية التحتية ببرشلونة، بشأن إنزال الكابل البحري ميدوسا "Medusa"، في مصر، الذي يعد أحد أكبر أنظمة الكابلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط.



وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية تجعلها أهم ممر رقمي عالمي للبيانات، ويؤهلها لتكون مصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة؛ إذ يمر بها 13 كابلًا بحريًا، ويجرى حاليًا إنشاء أكثر من 5 كابلات أخرى.



وأوضح الوزير أنه يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مُؤمّن من خلال شبكة ألياف ضوئية مخصصة للعبور الدولي يبلغ طولها ما يزيد على 4 آلاف كيلو متر مربع وتحمل مئات التيرابايت من سعات الإنترنت بين الشرق والغرب.

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ووقّع الاتفاقية المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ونورمان ألبي الرئيس التنفيذي لشركة أفريكس تيليكوم وميدوسا، وذلك على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة الذي يعقد في برشلونة بإسبانيا.ويبلغ طول نظام الكابل البحري "ميدوسا" 8760 كيلومترًا، ويحتوي على 24 زوجًا من الألياف بسعة 20 تيرا بايت في الثانية لكل زوج، ومن المخطط إنشاؤه لربط الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط؛ إذ تصل نقاط إنزال الكابل إلى 16 نقطة مرورًا بالعديد من الدول مثل البرتغال والمغرب وإسبانيا والجزائر وفرنسا وتونس وإيطاليا واليونان ومصر.ويعد النظام البحري "ميدوسا" من أحدث أجيال الكابلات البحرية التي تتبع خاصية الوصول المفتوح "Open Acces"، ويستهدف المشروع الجديد مواجهة التحديات الحالية التي تواجه ربط الكابلات البحرية من خلال إنشاء مسارات جديدة لتنويع حركة البيانات وتقليل ازدحامها، واكتساب سعات أكبر من خلال زيادة عدد أزواج الألياف لكل كابل مع تعزيز خاصية الوصول المفتوح إلى جميع محطات الإنزال الأوروبية.من جانبه، قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن هذه الاتفاقية ستكون نقطة الانطلاق نحو المزيد من التعاون مع أفريكس تيليكوم.كما صرح نورمان ألبي، الرئيس التنفيذي لشركة أفريكس تيليكوم، بأن الاتفاقية الموقعة مع المصرية للاتصالات تعد أحد أسباب النجاح الرئيسية للمشروع نظرًا لاستراتيجية موقع مصر كونُها مسار عبور رئيسيا للكابلات البحرية بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وخطوة قيّمة كبيرة نحو تقديم خدمات الربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، فمن خلال كابل "ميدوسا" سنسهم في إضافة المزيد من التنوع للمسارات التقليدية مثل مساري الإسكندرية والسويس.يُذكَر أن شركة أفريكس تيليكوم هي شركة أوروبية خاصة مقرها برشلونة، وتشمل استثمارات البنية التحتية المحطة الجديدة لإنزال الكابلات ببرشلونة وهي منفذ رقمي محايد من المقرر أن تدخل الخدمة خلال الربع الثالث لعام 2022، وتهدف إلى توفير خدمات إنزال للكابلات ذات الوصول المفتوح لمشغلي الكابلات البحرية من أجل إنزال محايد وآمن ومؤمن في برشلونة.بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة أفريكس تيليكوم هي مشغل اتصالات مرخص في البرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي العديد من البلدان الإفريقية مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وبوركينا فاسو وسيراليون والنيجر والكاميرون، ولديها أكبر شبكة "مترو إيثرنت" قارية إفريقية وأكثرها موثوقية وتقدم خدمات ربط عالمية لإفريقيا.