لينوفو تكشف عن حواسيب ألعاب متطورة بمواصفات خارقة.IdeaPad Gaming 3..



IdeaPad Gaming 3 IdeaPad Gaming 3

كشفت شركة لينوفو Lenovo، عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخارقة IdeaPad Gaming 3 و 3i، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهاتف المحمول MWC 2022، والتي تم تطويرها خصيصا لعشاق الألعاب، وتمتاز أيضا ببعض المزايا المهمة للمصممين.



وبحسب ما ذكره موقع "gadgets"، أعلنت لينوفو عن تشكيلة IdeaPad Gaming 3 الجديدة، بعدة نماذج تنطلق بقياسات مختلفة من بينها شاشات بقياس 15.6 و16 بوصة، وستقدم الحواسيب المحمولة الرائدة أداء قويا للألعاب الإلكترونية بفضل معالجات إنتل و AMD.



سعر لينوفو IdeaPad Gaming 3

وتأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة المخصصة للألعاب من لينوفو IdeaPad Gaming 3، بشاشات بقياس 16 بوصة وبجودة عرض WQHD، تبلغ دقتها 2560×1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 165 هيرتز، ومعدل سطوع يبلغ 500 شمعة في المتر المربع.

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وبينما تدعم الإصدارات بقياس 15.6 بوصة، شاشات بجودة عرض FHD، تبلغ دقتها 2560×1440 بكسل، مع معدل سطوع يصل إلى 350 شمعة، وتتوفر باللون الرمادي أو الأبيض.وتتميز تشكيلة لينوفو IdeaPad Gaming 3، بأنها أجهزة خفيفة الوزن بما يكفي لحملها في أي مكان تقريبا، والتي تقدم رسوميات ومعالجة قوية مما يجعلها خيارا رائعا للاعبين والذين يمكنهم أيضا استخدام لوحة مفاتيح الألعاب المميزة من لينوفو للتمتع بتجربة أفضل مع الألعاب الحديثة، بالإضافة إلى ماوس الألعاب اللاسلكي Legion M600s Qi الذي يوفر الأداء والراحة والدقة لجميع الحركات الصحيحة مع 80 مليون نقرة.وتعمل أجهزة لينوفو IdeaPad Gaming 3i، بواسطة معالجات إنتل Core i7-12700H ، ومعالجات رسوميات RTX 3060 من إنفيديا، ووحدة رسوميات منفصلة إضافية، وذواكر وصول عشوائي رام من نوع DDR4 وبسعة 32 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 1 تيرابايت من تخزين PCIe NVMe M.2.وكما زودت لينوفو النماذج القائمة على معالجات AMD، بمعالجات Ryzen 7 6800H، ومعالجات رسوميات RTX 3050 Ti، وذواكر وصول عشوائي DDR5 بسعة 32 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.وتدعم أجهزة لينوفو IdeaPad Gaming 3i، منفذ USB-C، ومنافذ Thunderbolt 4، وبطاريات تبلغ قوتها 45 وات لنموذج بقياس 15.6 بوصة، وبينما تحصل إصدارات 16 بوصة على بطارية رباعية الخلايا بقدرة 71 وات.وستتوفر أجهزة لينوفو IdeaPad Gaming 3i، في الأسواق العالمية في النصف الأول من العام الجاري، مقابل سعر 989.99 دولار (أي ما يعادل 15 ألف و500 جنيه مصري)، لطراز 15.6 بوصة، و1489 دولارا (أي ما يعادل 23 ألف و300 جنيه مصري) لنموذج 16 بوصة.