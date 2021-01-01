فيديو:ابتكار دراجة كهربائية «برمائية»بـ 12 ألف جنيه إسترليني..



دراجة كهربائية دراجة كهربائية

نجح فرق من المبتكرين في تطورير دراجة ثلاثية الأبعاد، أطلق عليها اسم Z-Triton 2.0 ، وهب تتسع لشخصين، وتسافر بسرعة تصل إلى 15 ميلاً في الساعة، فيما تبلغ تكلفتها 12 ألف جنيه إسترليني.



وتأتي الدراجة بمحركين كهربائيين، يعملان بواسطة بطارية ليثيوم أيون، وألواح شمسية مدمجة على السطح، ولها بصمة إيجابية لثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى عدد من الأجزاء ثلاثي الأبعاد كبير الحجم مطبوع بالبلاستيك الحيوي.



وقال مبتكر الدراجة البرمائية المصمم اللاتفي Aigars: "الجسم مصنوع من الألياف الزجاجية العضوية مع البوليستر من زجاجات البولي ايثيلين تيريفثالات المعاد تدويرها، وسيكون معروض للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

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وأضاف أن السيارة تهدف إلى أن تكون أكثر المركبات الترفيهية استدامة في السوق، خلال الفترة المقبلة.وبحسب الشركة المصنعة، فإن Z-Triton 2.0 جاهزة لعشاق الهواء الطلق الذين يرغبون في القيام بمغامرات طويلة، أو عطلات قصيرة في عطلة نهاية الأسبوع لاستكشاف جمال كوكبنا الأزرق والأخضر بأكثر الطرق استدامة واستثنائية.وقالت الشركة : "Z-Triton عبارة عن عربة كهربائية برمائية 100? بها مهمة لتغيير طريقة سفر الناس والتفاعل مع الطبيعة، فهو يجمع بين القارب والدراجة ثلاثية العجلات وعربة الكارافانات كلها في واحد ويوفر حرية السفر على اليابسة والمياه.يذكر أنه مؤخرا صممت شركة Von Mercier السيارة المبهرة، والتي سميت على اسم المهندس والمؤسس البريطاني Michael Mercier ، ويقال إن Arosa "تجمع بين الحوامات المتطورة، وابتكار المركبات الكهربائية"، وتحتوي السيارة على قمرة قيادة مفتوحة مع ترتيب جلوس ترادفي مثل طائرة مقاتلة، وعجلات خلفية مخفية، ولوحة عدادات رقمية.وتتميز السيارة أيضًا بمحرك كهربائي هجين، يتكون من محرك بنزين يعمل على تشغيل ثلاثة محركات كهربائية، بينما تخزن البطارية العازلة الكهرباء لفترات قصيرة من السرعة.قد يبدو أن السيارة تحتوي على جنوط عجلات عملاقة، لكنها في الواقع عبارة عن دوارات لقنوات المروحة - وهي جزء من نظام يقول VonMercier إنه سيجعل من Arosa "الحوامات الشخصية الأكثر قدرة على المناورة في العالم".