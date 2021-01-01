أودي A5 سبورتباك موديل 2022.زيادة رسمية جديده

آخر الأخبارأخبار السيارات › أودي A5 سبورتباك موديل 2022.زيادة رسمية جديده

صورة الخبر: A5 سبورتباك
A5 سبورتباك

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات أودي الألمانية، عن تقديم زيادة سعرية رسمية على موديل 2022 من سيارتها أودي A5 سبورتباك المتاحة في مصر، حيث بلغت هذه الزيادة 26 ألف جنيه، وبذلك أصبح سعر الفئة الوحيدة المتاحة من هذا الموديل كالتالي:

- فئة S-Line من 999 إلى مليون و25 ألف جنيه (زيادة 26 ألف جنيه).

جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في السوق المحلي بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 190 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أودي A5 سبورتباك موديل 2022.زيادة رسمية جديده

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12117

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager