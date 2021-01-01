أودي A5 سبورتباك موديل 2022.زيادة رسمية جديده



A5 سبورتباك A5 سبورتباك

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات أودي الألمانية، عن تقديم زيادة سعرية رسمية على موديل 2022 من سيارتها أودي A5 سبورتباك المتاحة في مصر، حيث بلغت هذه الزيادة 26 ألف جنيه، وبذلك أصبح سعر الفئة الوحيدة المتاحة من هذا الموديل كالتالي:



- فئة S-Line من 999 إلى مليون و25 ألف جنيه (زيادة 26 ألف جنيه).



جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في السوق المحلي بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 190 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.