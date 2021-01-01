مرتضى منصور يوضح حقيقة تجميد محمد أبو جبل



مرتضى منصور مرتضى منصور

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تقارير تجميد حارس الفريق محمد أبو جبل.



وقال مرتضى لـ FilGoal.com "لا صحة لتلك الأقاويل على الإطلاق. كيف يتم تجميد أبو جبل وهو في قائمة مباراة الفريق ضد فيوتشر وسيلعب المباراة؟".



وأتم "اللاعب موجود في الفندق مع الفريق، كيف يقال إنني جمدته؟".

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى قرار مرتضى بتجميد أبو جبل، على خلفية أنباء توقيعه للنصر السعودي.وينتهي تعاقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.وتحدث أبو جبل في وقت سابق لقناة "سي بي سي" عن التجديد قائلا: "لم أحسم قراري بالتجديد مع الزمالك. مبدئيا لم أساوم نادي الزمالك على أموال أبدا".وأتم أبو جبل حديثه "حتى حينما بدأنا المفاوضات قلت للمسؤولين أنتم تعرفون ظروفي ووقعت على بياض من قبل ورأيتم في الفترة السابقة أدائي وأريد فقط أن أشعر بتقديري". (طالع المزيد من التفاصيل حول حديث أبو جبل عن تجديد تعاقده مع الزمالك)